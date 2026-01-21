Ad aprire gli interventi è stato Mirco Jurinovich, Presidente dell'Associazione, che ha sottolineato il valore educativo dell'iniziativa e il suo forte radicamento nel territorio

Si è tenuta questa mattina, 21 gennaio 2026, presso la Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano, la conferenza stampa di presentazione de “Lo Spettacolo del Cuore”, l’evento teatrale multimediale dedicato alla prevenzione cardiovascolare e alla cultura della cardioprotezione, in programma sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21.00 presso il Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano.

Presentazione ufficiale per “Lo spettacolo del cuore”

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Legnano, è promossa dall’Associazione SESSANTAMILAVITEDASALVARE ALTOMILANESE ODV in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Marco Bandera, giovane studente dell’Ist. Bernocchi morto per arresto cardiaco durante un partita di calcetto. La scomparsa di Marco ha dato vita all’attività svolta sul territorio nella diffusione delle manovre salvavita, dell’uso del defibrillatore e della diffusione della cultura dell’emergenza.

Ad aprire gli interventi è stato Mirco Jurinovich, Presidente dell’Associazione, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e il suo forte radicamento nel territorio:

“La prevenzione passa anche dalla cultura. Portare questi temi a teatro significa renderli accessibili, comprensibili e soprattutto memorabili. Ogni cittadino informato è un potenziale anello della catena della sopravvivenza.”.

Il ruolo cruciale di una rete in comunicazione

Luca Cantarella Vicepresidente dell’associazione ha spiegato il ruolo cruciale di una rete che mette in comunicazione associazioni, enti ed aziende del territorio per costruire insieme un territorio sicuro e al servizio del cittadino. “Lo sforzo fatto negli anni dalla nostra Associazione può avere la massima espressione se tutte le istituzioni, Comuni, Regione e AREU 118 Lombardia collaborano per un progetto univoco”.

È seguito l’intervento della dott ssa Sara Cescon, attrice della compagnia teatrale e collaboratrice del dott Davide Terranova, che ha descritto “Lo Spettacolo del Cuore” come un evento teatrale multimediale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari e utilizza le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’è, come funziona e come farlo stare bene e come permettere agli spettatori di conoscere con chiarezza, semplicità e praticità la natura delle malattie comuni e soprattutto come prevenirle, attuando suggerimenti di corretta alimentazione.

Il commento del sindaco Radice

Ha dichiarato il Sindaco di Legnano, Lorenzo Radice :

“All’inizio del mandato amministrativo, con l’associazione Sessantamila vite da salvare, ci eravamo dati un obiettivo, che sembrava irrealistico, quello di installare sessanta defibrillatori su spazi pubblici; un traguardo che, invece, adesso è molto vicino. Infatti, in questi anni l’associazione ha arricchito Legnano di un’infrastruttura’ importante, una dotazione di defibrillatori che ha ormai raggiunto una diffusione capillare nei diversi quartieri e che rappresenta un vero presidio di sicurezza per la salute delle persone.

Il mio grazie va a tutti i soggetti che si sono impegnati nella crescita di questa rete e ai volontari dell’associazione: è grazie a loro, infatti, se, con l’attività di formazione con i ragazzi delle scuole ei cittadini nelle zone in cui defibrillatori sono installati e con uno spettacolo come quello che ammireremo al Tirinnanzi, si sta seminando e radicando quella cultura della prevenzione che è la prima forma di difesa dai rischi di problemi cardiaci”.

Gli altri ringraziamenti arrivati

Di particolare rilievo anche il videomessaggio di Silvia Scurati , in rappresentanza di Regione Lombardia, che ha espresso apprezzamento per un progetto capace di coniugare prevenzione sanitaria, partecipazione civica e valorizzazione del territorio.

A confermare il sostegno del mondo economico locale è intervenuta Daniela Cazzaniga , Responsabile Area territoriale BCC Busto Garolfo sostenitore dell’iniziativa, che ha evidenziato il ruolo sociale delle imprese nel supportare progetti ad alto impatto per la comunità.

L’appuntamento ha registrato un sold out in tempi record ed è fissato per sabato 31 gennaio 2026, ore 21.00, al Teatro ‘Talisio Tirinnanzi’ di Legnano, per uno spettacolo che unisce emozione, informazione e responsabilità sociale.