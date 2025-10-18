Presentato il Progetto Parrucche all’ospedale di Rho

La presentazione nell’aula Magna dell’ospedale di Rho

Al via il progetto “Parrucche & Psicoterapia Dialettica Comportamentale” promosso da Cancro Primo Aiuto un’associazione senza scopo di lucro che offre sostegno e serenità alle donne in cura oncologica. Una iniziativa che unisce sostegno psicologico e umano per chi affronta la malattia oncologica. Una forma di sostegno alla malattia per le donne che devono affrontare le cure oncologiche. L’accordo tra l’Asst Rhodense e l’associazione Cancro Primo Aiuto porterà un aiuto concreto all’estetica delle donne durante le cure oncologiche. È stato presentato il 17 ottobre nell’aula manga dell’ospedale di Rho. Una collaborazione che porterà a regalare delle belle parrucche a donne che hanno perso i capelli in seguito alle terapie.

Incoraggiamenti dai parlamentari Cecchetti e Peluffo

Per noi è importante che i nostri cittadini trovino una struttura che li accoglie e soddisfa i loro bisogni” ha detto il direttore generale della Asst Rhodense Marco Bosio. Unire sostegno psicologico e umano è la vera forza della sanità lombarda. Sono orgoglioso che questo progetto sia attivo anche a Rho, dove sono nato e cresciuto – ha dichiarato l’onorevole Fabrizio Cecchetti deputato della lega e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera – Un grazie ai volontari di Cancro Primo Aiuto e al presidente Flavio Ferrari, che con dedizione e umanità portano avanti questo progetto in tutta la Lombardia. “Abito a 400 metri da qui non molto distante dal collega Cecchetti – ha dichiarato l’onorevole Vinicio Peluffo – E’ bello vedere l’impegno che va oltre la terapia. Le pazienti ricevono gratuitamente una parrucca in un ambiente protetto e accogliente, trovando al tempo stesso conforto e supporto psicologico dall’associazione.”

Il primario dell’Oncologia Roberto Bollina

Intervenuto anche il primario dell’oncologia di Rho il professor Roberto Bollina che ha salutato con favore l’iniziativa: “Oggi abbiamo bisogno sempre di più delle associazioni che offrono la loro opera in ospedale. Cancro Primo Aiuto è una di quelle che qui da noi fa la differenza. Gli utenti fanno fatica a trovare strutture ospedaliere che hanno questo tipo di supporto. Un bel passo avanti”