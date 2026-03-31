Presentato il nuovo Nido d’infanzia comunale di Marcallo con Casone

Si è svolta sabato mattina 28 marzo 2026, nella sala comunale di Casone, la presentazione del nuovo Nido d’infanzia, alla presenza di numerose famiglie.

Il servizio diventa pienamente pubblico: una scelta dell’Amministrazione comunale di Marcallo per accogliere, educare e sostenere le famiglie del territorio. La gestione affidata ad Azienda Speciale Consortile consente inoltre di rafforzare la rete del Magentino valorizzando competenze e sinergie.

Proposta educativa completa

La dottoressa Norma Gigante ha illustrato la proposta educativa, che mette al centro il bambino, promuovendone lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale attraverso una progettazione flessibile e personalizzata. Particolare attenzione è dedicata alla qualità degli spazi, pensati come veri e propri strumenti educativi, e all’ambientamento partecipato, che prevede il coinvolgimento diretto delle famiglie fin dai primi giorni. Fondamentale anche il dialogo costante tra educatrici e genitori, attraverso colloqui, incontri e strumenti di comunicazione dedicati.

Al via le iscrizioni

Le iscrizioni saranno aperte dal 1° al 30 aprile e dovranno essere effettuate online tramite la piattaforma indicata sul sito www.servizipersona.it. È prevista anche la possibilità di preiscrizione per i bambini non ancora nati, purché abbiano tre mesi compiuti al 1° settembre. Le graduatorie, suddivise per età, saranno pubblicate entro la metà di maggio. La priorità sarà data ai residenti e alle situazioni di fragilità, con punteggi aggiuntivi legati, tra gli altri, alla condizione lavorativa dei genitori, alla composizione del nucleo familiare e alla presenza in precedenti liste d’attesa. In caso di parità, farà fede la data di presentazione della domanda. Le famiglie ammesse dovranno confermare il posto entro la fine di maggio, mentre tra fine giugno e inizio luglio si terranno gli incontri pre-ambientamento. Gli ambientamenti dei bambini sono previsti nei mesi di settembre, ottobre e novembre, con eventuali possibilità successive in caso di disponibilità.

La soddisfazione del sindaco Coatti

“E’ un momento importante per la nostra comunità. Presentiamo la proposta pedagogica del nuovo nido comunale, un servizio che da oggi diventa pienamente pubblico e si apre a tutte le famiglie del territorio – ha sottolineato il sindaco Fausto Coatti – È una scelta che come Amministrazione rivendichiamo con convinzione: investire nei più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità. Significa offrire opportunità educative di qualità fin dai primi anni di vita e sostenere concretamente le famiglie nella quotidianità. Un sentito grazie a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo risultato: agli uffici comunali che stanno seguendo con attenzione e professionalità tutto l’iter, al Segretario comunale e ai responsabili di Azienda Speciale, allo studio di progettazione per il lavoro svolto e a chi, giorno dopo giorno, è impegnato nella realizzazione concreta dei lavori e all’assessore Elisabetta Valenti– conclude – Quello di oggi è un passo importante, ma non ancora decisivo: il lavoro per arrivare all’apertura è ancora tanto. Per questo, poche parole e avanti con determinazione nel lavoro. Oggi non presentiamo solo un servizio, ma rafforziamo un impegno: essere un Comune vicino alle famiglie e attento ai suoi cittadini più piccoli”.