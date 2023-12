«Dal 1983 con le associazioni di Magenta». Questo il titolo del calendario 2024 della Pro Loco Magenta in distribuzione proprio in questi giorni in città.

Presentato il nuovo calendario della Pro Loco Magenta

Un’edizione che, come si evince dal titolo, strizza l’occhio al tessuto associativo e ai sodalizi cittadini, come sottolineato dallo stesso presidente Pietro Pierrettori:

«Le associazioni sono il cuore pulsante della nostra comunità e, in un momento difficile in cui c’è una difficoltà nel ricambio generazionale nel volontariato, è importante lavorare tutti nella stessa direzione, per questo abbiamo voluto dedicare il calendario di quest’anno alle associazioni».

Le novità

Un almanacco, quello della Pro Loco, che da 30 anni scandisce il tempo nelle case dei magentini che quest’anno si è rinnovato anche nella sua veste grafica con il color magenta che spicca nella copertina e che ritorna poi anche nelle grafiche dei mesi.

«Abbiamo deciso di dedicare il lato dei mesi alle associazioni musicali e il retro a tutti gli altri sodalizi - prosegue Pierrettori - Abbiamo inserito le foto di tutte le realtà che hanno partecipato a settembre alla festa delle associazioni, non saranno di certo tutte le realtà di Magenta che sono più di 200, ma è una rappresentanza significativa della bellezza della nostra comunità».

Il calendario potrà essere ritirato in diversi punti in città: alla sede della Pro Loco Magenta (il sabato dalle 10-12), All’Urp del Comune di Magenta, da FotocineCattaneo, alla FioreriaCastiglioni, alla Libreria La Memoria del Mondo, da Aurora floreale, alla libreria Il segnalibro, al Circolo Parrocchiale di Pontevecchioe alla Caffetteria dei Portici.