Presentazione ufficiale a Roma per il francobollo dedicato al Palio di Legnano.

Presentato a Roma il francobollo dedicato al palio di Legnano

Nella splendida cornice del Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata presentata la nuova serie tematica di francobolli ordinari intitolata "Le eccellenze del patrimonio culturale italiano", dedicata alle rievocazioni storiche più celebri del Paese.

Tra gli otto francobolli emessi c’è anche quello dedicato al Palio di Legnano, «testimonianza tangibile di un momento storico in cui insieme è stata costruita l’identità del nostro Paese» ha sottolineato il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico, Fausta Bergamotto.

Il commento del sindaco Radice

Dopo i saluti iniziali i sindaci dei paesi e delle città presenti hanno presentato il proprio Palio. Così anche il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha ricordato a tutta la sala che «dall’Alpe a Sicilia, dovunque è Legnano. Lo stiamo dicendo da qualche anno e oggi il Ministero delle Imprese e Made in Italy lo ha riconosciuto - ha commentato il primo cittadino -: il Palio di Legnano parla del nostro Paese e del nostro essere Italiani ed Europei. Con la battaglia del 1176 che ricordiamo ogni anno celebriamo la capacità e la forza che i Comuni Lombardi e Italiani dimostrarono unendosi, ossia valorizzare le diversità per raggiungere un obiettivo comune: la libertà di vivere, creare, produrre bellezza e benessere. Proprio quello che rende così bella l'Italia, e quello che rende unica l'Unione Europea con il suo motto "uniti nella diversità».

Prima di svelare gli otto francobolli, anche il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Sebastiano Musumeci, ha portato i suoi saluti: «In un contesto di globalizzazione che questi francobolli ci ricordano che non si devono mai cancellare le specificità delle diversità perché rappresentano un patrimonio nazionale - ha sottolineato il Ministro -. Il francobollo viene riconosciuto a iniziative degne e meritevoli selezionate e ricorda un evento che rimarrà per sempre impresso».

Gli altri sette francobolli emessi

Gli altri sette francobolli emessi rappresentano il Palio di Siena, il Palio di Asti, il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, la Giostra del Saracino, il Palio del Golfo di La Spezia, la Quintana di Foligno e la Quintana di Ascoli.

«La cerimonia odierna rappresenta un momento di grande significato - la dichiarazione del presidente della Fondazione Palio, Luca Roveda -, l’occasione per valorizzare le radici culturali del nostro Paese, sottolineando l’importanza di tradizioni che sanno ancora parlare al presente. Il Palio di Legnano è espressione autentica di un senso di appartenenza e di unità che si rinnova ogni anno e che unisce l’intera comunità legnanese in una celebrazione identitaria e condivisa. La presentazione e l’annullo del francobollo dedicato al Palio di Legnano è un riconoscimento importante delle nostre radici».

Alla presentazione del francobollo si sono recati a Roma alcuni componenti del Cda di Fondazione Palio, il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore al Palio Guido Bragato, i magistrati Raffaele Bonito e Gianfranco Bononi, il responsabile dei rapporti istituzionali con il Ministero Jody Testa e quattro figuranti.

Il francobollo è disponibile da oggi

Il Francobollo dedicato al Palio di Legnano sarà disponibile da giovedì 22 maggio presso gli Uffici Postali, mentre domenica 25 maggio, al termine della Messa sul Carroccio, si terrà una cerimonia di presentazione dell’annullo del francobollo presso il Comune di Legnano.

Per l’occasione Poste Italiane sarà presente, per il giorno del Palio, con due postazioni presso le quali sarà possibile richiedere l’annullo: dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso la sede della Famiglia Legnanese e dalle 9.30 alle 15.30 presso il Palazzo Comunale. I due speciali annulli disponibili il giorno del Palio, nel formato tondo e in quello ovale orizzontale, rievocano la storica gara tra contrade. I timbri figurati, dopo l’utilizzo nella giornata del 25 maggio, saranno disponibili presso lo sportello filatelico di Legnano, in via Palestro 30, per i sessanta giorni successivi per poi essere depositati presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.