Presentata l'edizione 2023 della Coppa Caduti Nervianesi

Venerdì 21 aprile è stata ufficialmente presentata la Coppa Caduti Nervianesi. La manifestazione è giunta alla sua 76esima edizione ed è una delle gare storiche del calendario ciclistico Elite e Under 23 e si svolgerà martedì 25 aprile a Nerviano.

La sala consiliare del Municipio della città di Nerviano ha ospitato il vernissage dell’evento alla presenza del sindaco Daniela Colombo, dei rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana, e della società organizzatrice Us Nervianese.

La gara di livello nazionale richiamerà alla partenza anche quest’anno i migliori team del panorama ciclistico italiano e una rappresentanza straniera. Tra i partecipanti sono annunciati il vincitore della passata edizione Cristian Rocchetta e anche quello del 2021, il russo Ivan Smirnov.

Per la prima volta nella sua storia la Coppa Caduti Nervianesi sarà trasmessa in diretta video streaming sui canali di Bicitv dove tutti gli appassionati avranno l’occasione di seguire live le emozioni delle fasi salienti della corsa. Un ulteriore tassello nel processo di crescita di questa storica competizione che da alcuni anni con il presidente Enrico Fontana e tutto il suo entourage ha iniziato un nuovo corso.

Nei prossimi giorni saranno forniti gli orari della messa in onda e tutti i dettagli per seguire la corsa che sarà visibile sul sito www.bicitv.it, sul profilo Facebook e sul canale Youtube di Bicitv.

Le squadre al via

Sono 27 in totale le squadre che prenderanno il via alla manifestazione, nel dettaglio: Ciclistica Rostese, Garlaschese, Beltrami TSA Tre Colli, Velo Club, Mendrisio, Biesse – Carrera, Campana Imballaggi, Lan Service – GranMonfferato, Work Service Group, Cablotech Biotraining, Solme – Olmo, Sc Valle Seriana – Cene, Gragnano Sporting Club, Trentino Cycling Team, Uc Trevigiani Energiapura, Team Gaiaplast Bibanese, Aries Cycling, Velo Racing Palazzago, NamedSport – Uptivo, Team Colpack Ballan, Gallina Ecotek Lucchini, Sias Rime, Overall Tre Colli, Onec Team, Uc Pregnana, Ukraine Cycling Academy (Ukr), Pc Baix Ebre (Spa), Eolo Kometa (Spa).

Confermato il percorso dello scorso anno con un totale di 153 km suddivisi su 5 giri iniziali di un circuito a lungo raggio di 25 km e 4 finali a breve raggio di 10 km. Corsa completamente pianeggiante, ma che sa sempre regalare grandi emozioni e sarà così anche quest’anno.

Il programma

La giornata partirà alle 9 con il ritrovo al Comune di Nerviano di Piazza Manzoni, dalle 9 alle 10 la verifica delle licenze, alle ore 10.15 la riunione tecnica nella sala Consiliare del Comune di Nerviano e a seguire la riunione di sicurezza. Alle 11 l'inizio della presentazione delle squadre in piazza Marconi e alle 12.15 il trasferimento al monumento ai caduti di piazza Vittoria. Alle 12.30 la partenza della gara e alle 15.30 l'arrivo al centro sportivo Re Cecconi di via Monsignor Luigi Piazza. A seguire la cerimonia di premiazione