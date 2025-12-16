Presentata la seconda edizione di “Ricordatela”

La prima edizione del concorso ha visto la partecipazione di 23 classi di 10 scuole diverse, che hanno presentato 44 opere

È stata presentata la seconda edizione del concorso “RicordaTela” Storie di mafia e ingiustizia, concorso di arte e racconti per raccontare storie di mafia e ingiustizia che hanno coinvolto minorenni.

Promosso da LA TELA Osteria sociale del BuonEssere,( bene confiscato alla ‘ndrangheta a Rescaldina) in collaborazione con il Presidio territoriale di Libera Legnano intitolato a “Antonella Valenti, Ninfa e Virginia Marchese”, il Patto dei sindaci dell’Altomilanese e il Comune di Rescaldina, Assessorati all’istruzione e alla legalità, il concorso chiede agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di raccontare storie, vere o di fantasia, di giovani che lottano o hanno lottato contro le mafie.

Le storie potranno essere narrate attraverso racconti scritti, video o podcast audio.

Le opere dovranno essere inviate, esclusivamente in formato PDF, mp3, mp4 (in formato orizzontale), all’indirizzo e-mail: info@osterialatela.it entro la scadenza del concorso, fissata per il 30 marzo 2026.

La premiazione si terrà venerdì 20 maggio 2026 alle ore 21,00 presso LA TELA in via Saronnese 31 a Rescaldina.

La prima edizione del concorso ha visto la partecipazione di 23 classi di 10 scuole diverse, che hanno presentato 44 opere.

Gran parte delle opere presentate sono confluite in un libro che va in stampa in questi giorni in collaborazione con l’editore ITL di Milano e con il contributo di Banca BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il libro ha la prefazione di Alessandra Dolci, Magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, e di don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di LIBERA a livello nazionale. Sarà distribuito a livello nazionale.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI) Tel: 328 6845452 Giovanni Arzuffi