Presentata la nuova linea ferroviaria S19 Albairate-Rogoredo

Grande appuntamento per tutti i cittadini e anche per il territorio. Ieri sera , giovedì 18 settembre 2025, a Gaggiano, all’Auditorium di piazza Daccò, un evento molto importante sul tema trasporti e mobilità.

Inaugurazione a dicembre

Si è tenuto l’incontro pubblico di presentazione della nuova linea ferroviaria sub urbana S19 Albairate – Rogoredo, pensata per offrire più collegamenti e opportunità al sud-ovest milanese, oltre che per ridurre il carico di traffico nelle arterie circostanti. Alla serata sono intervenuti tra gli altri il sindaco Enrico Baj e l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, insieme a rappresentanti di Trenord, Rfi e amministratori locali.

“Questa linea, che inaugureremo a Dicembre, consentirà di avere 62 corse tra andata e ritorno, ogni 30 minuti circa. Insieme alle corse della linea già esistente, si avrebbe un treno ogni 15 o 20 minuti circa. Ciò consente al territorio di avere qualcosa di simile ad una metropolitana leggera – ha spiegato Lucente – Un qualcosa di positivo che aiuterà l’utenza anche con l’inter connettività con altri sistemi di trasporto, come la metropolitana (la fermata di San Cristoforo M4 è a 12 minuti di distanza) o l’alta velocità. Grazie a questo servizio, i comuni lungo la tratta vedranno raddoppiare la frequenza dei treni con collegamenti più rapidi e diretti verso Milano e, soprattutto, verso il nodo strategico di Rogoredo! Un passo concreto per rendere più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini il trasporto pubblico lombardo “

Obiettivo: meno traffico

La creazione di questa nuova linea si propone come un potenziamento, una possibile soluzione all’annoso problema del traffico mattutino, che negli ultimi anni ha tanto afflitto i residenti.