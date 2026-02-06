Presentata la mostra fotografica “Afghanistan ri-velato”

Dopo lo straordinario successo della mostra fotografica “Myanmar, il paese del sorriso spezzato” presentata lo scorso anno anche alla Camera dei Deputati a Roma, l’associazione Obiettivo sul mondo e Claudio Tirelli puntano l’obiettivo sull’Afghanistan con la mostra fotografica denuncia “Afghanistan ri-velato”. Presentata oggi, venerdì 6 febbraio 2026, nella ex sala consiliare del Comune di Abbiategrasso. con i principali protagonisti dell’operazione culturale.

60 scatti forti, emozionati e intensi

“Afghanistan ri-velato” un gioco di parole, ovvero rimettere il velo riferendosi alle donne, per testimoniare una situazione drasticamente decaduta con l’uscita di scena degli occidentali dallo scenario afghano e il prepotente ritorno dei Talebani al potere che ha spazzato via anche le piccole conquiste democratiche; soprattutto per le donne che avevano ottenuto qualche diritto, subito abrogato con il ritorno dell’integralismo.

Si tratta di 60 scatti forti, emozionati e intensi, realizzati da Claudio Tirelli durante i suoi viaggi in Afganistan, che testimoniano la fragilità delle donne in uno Stato dove sono prigioniere nella loro casa, non godono di diritti umani, non possono studiare, lavorare o parlare in pubblico.

Il debutto alla Camera dei Deputati a Roma

La mostra sarà presentata in anteprima alla Camera dei Deputati a Roma grazie al supporto dell’onorevole Umberto Maerna , con l’’inaugurazione del 18 febbraio 2026; poi avrà una vetrina internazionale con l’installazione al Parlamento Europeo grazie al sostegno dell’europarlamentare Silvia Sardone dal 27 aprile e poi il cerchio si chiede ad Abbiategrasso con l’esposizione dal 13 al 27 giugno 2026 nei sotterranei del Catello Visconteo.

Un progetto ambizioso che ha avuto il sostegno dell’Amministrazione comunale.

“Attraverso l’arte viene lanciato un messaggio di resilienza – afferma l’assessore alla Cultura e vicesindaco Beatrice Poggi – Scatti che trasmettono una realtà della vita in un angolo del Pianeta dimenticato. Grazie a queste foto diamo volume al grido di disperazione e impotenza delle donne afghane e alla loro richiesta di aiuto grazie all’esposizione alla Camera dei Deputati e al Parlamento Europa”.

Soddisfatto l’autore delle foto Claudio Tirelli di Obiettivo sul mondo, che torna alla Camera dei Deputati con la terza mostra:

“Devo ringraziare il Comune di Abbiategrasso , Amaga, Fondazione Ticino Olona e il Lions Abbiategrasso, partner fondamentali per la realizzazione di questo progetto – spiega Tirelli – Alle presentazioni ci sarà anche l’occasione di raccontare gli aneddoti e le avventure o disavventure dietro ogni singolo scatto. Un orgoglio abbiatense, un progetto che a preso forma su una proposta dell’onorevole Maerna durante la mostra sul Myanmar, quando mi suggerì: “c’è un altro Paese dimenticato su cui dobbiamo puntare i riflettori”. Ed eccoci qui a presentare la mostra sull’Afghanistan”.

Tra i principali sostenitori della mostra l’onorevole Umberto Maerna che afferma :