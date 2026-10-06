Presentata la 543esima Fiera Agricola di Abbiategrasso

È stata presentata la 543esima edizione della Fiera Agricola di Abbiategrasso, in programma dal 17 al 19 ottobre. L’assessore alle Fiere, Valter Bertani, ha illustrato le principali novità che animeranno il quartiere fieristico , con circa quaranta espositori presenti nel solo padiglione di via Ticino, affiancate da un ricco calendario di iniziative , in particolare in Piazza Castello. Il via ufficiale alla manifestazione si terrà sabato 17 ottobre alle 9.30 con il tradizionale taglio del nastro al Quartiere Fiera, a cui seguirà alle 10.30 l’inaugurazione della mostra artistica e fotografica “Bellezza oltre i limiti”, allestita dalla Pro Loco nei sotterranei del Castello Visconteo.

La presenza del Parco del Ticino

Attorno al Castello non mancheranno lo street food e la presenza dell’associazione 4F con il proprio calendario solidale. Tra le proposte esperienziali spicca l’iniziativa “Il nostro bosco – Vieni a viverlo”, un percorso sensoriale a cura di Darsena Bighiani ideato per far scoprire la natura a bambini e famiglie attraverso tappe a piedi scalzi, barattoli aromatici, scatole tattili e riconoscimento delle tracce degli animali. L’evento proporrà anche una dimostrazione di cesteria con Giacomo Matteo Pisanu sabato pomeriggio e un’area relax con degustazione di tisane a cura di Meraki Lab.

La Fiera vedrà inoltre la partecipazione del Parco del Ticino, presente con i produttori a Marchio Parco. Il presidente dell’Ente, Ismaele Rognoni, ha sottolineato l’importanza del connubio con il territorio annunciando la mostra allestita nell’Auditorium, finanziata da Regione Lombardia nell’ambito della Riserva Mab Unesco Ticino Val Grande Verbano dal titolo “Equilibrium”. Si tratta di un’esposizione originale e non convenzionale, incentrata su una particolare collezione di bilance capaci di raccontare la storia e l’identità dell’intera riserva.

“E’ delle Fiere più antiche e importanti della Lombardia per il mondo agricolo. Noi saremo presenti con diversi settori del Parco, tra cui il consorzio dei nostri produttori, che rappresentano l’eccellenza del territorio con i loro prodotti. L’agricoltura non è il passato: è una parte decisiva del nostro futuro. Come Parco continueremo a stare accanto a chi lavora la terra e produce qualità” ha precisato il presidente Rognoni.

“Quest’anno hanno aderito più espositori e questo rappresenta un risultato importante che gratifica il lavoro del mio assessorato, premia lo sforzo di tutto staff – ha sottolineato Bertani – Ci sarà anche un importante rappresentanza del mondo equestre con tre maneggi locali che si alterneranno tra mattino e pomeriggio in dimostrazioni di salto a ostacoli, dressage e monta americana”.

Spazio al sociale

Spazio anche al sociale e alle scuole con l’esposizione “La pagina nostra”, realizzata dai bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia e primarie. L’assessore Bertani ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento agli istituti scolastici, alle associazioni del territorio come Anffas e Abbiateinbici, e ad Afol per il prezioso impegno nella formazione agricola mirata al recupero della manodopera.

L’offerta gastronomica e conviviale sarà coordinata dall’Agribar allestito da Coldiretti e dal bar-ristorante gestito dagli Amici della Cappelletta, mentre Amaga approfitterà dell’occasione per presentare il nuovo mezzo itinerante dedicato alla raccolta differenziata: il centro ambientale mobile, che dopo l’esordio alla Fiera:

“Vestirà una destinazione itinerante per la città. Sarà un punto di riferimento in varie zone di Abbiategrasso per facilitare e aiutare chi non riesce a conferire i rifiuti in piattaforma ecologica. Acquistato grazie ad un bando regionale e a fondi dell’Amministrazione comunale” ha spiegato Bertani.

Da ultimo, l’assessore ha ricordato la presenza del luna park sia in piazza Cavour, sia in piazza Vittorio Veneto.