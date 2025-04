Prendersi cura dei pazienti con la chirurgia "gentile"

"La chirurgia 'gentile' - Dalla mininvasività all’intelligenza artificiale".

In Famiglia Legnanese si parla di "chirurgia gentile"

È il tema del secondo appuntamento delle conferenze mediche aperte alla cittadinanza promosse dalla Famiglia Legnanese in collaborazione con l'Asst Ovest Milanese e la Fondazione degli ospedali che hanno l'obiettivo di far conoscere la realtà sanitaria dell'ospedale di Legnano, soprattutto negli aspetti più innovativi del mondo medico.

L'appuntamento è per le 20.45 di venerdì 9 maggio

L'incontro, che vedrà l'intervento in qualità di relatore del dottor Gianandrea Baldazzi, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia generale del nosocomio cittadino, è in calendario per venerdì 9 maggio, alle 20.45, nella Sala Caironi di Villa Jucker. L'ingresso è libero e senza prenotazione.

Il supporto di realtà virtuale e intelligenza artificiale

Nel corso della serata, spiegano gli organizzatori:

"Si parlerà dell'evoluzione dell'arte chirurgica che negli ultimi anni mette insieme il valore e il significato della chirurgia mininvasiva nel rispetto dell'integrità della persona: il supporto della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale può migliorare il prendersi cura dei pazienti".

Nella foto di copertina: l’équipe del dottor Gianandrea Baldazzi, primario della Chirurgia generale (al centro)