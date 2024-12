Prende forma la nuova rotonda su corso Italia

A Inveruno è stata rivoluzionata la viabilità di corso Italia (provinciale 34) all’intersezione con la via per Legnano (provinciale 12) e via Garibaldi.

In dirittura d'arrivo la nuova rotonda

L’incrocio non è più regolato da un impianto semaforico, ma dalla nuova rotatoria, in fase di completamento, che andrà a risolvere un problema di traffico e di sicurezza per gli automobilisti.

I lavori alla viabilità sono legati alla costruzione del nuovo supermercato nell’area della ex Siderurgica Inverunese. Dopo diversi rinvii dovuti a lungaggini burocratiche per la concessione delle autorizzazioni da parte di Città metropolitana di Milano, essendo le strade coinvolte di competenza di questo ente, i lavori hanno subito un'accelerazione e la rotatoria regola il traffico evitando le fermate ai rossi dei semafori, rendendo il flusso veicolare più fluido. L’intersezione fra le due provinciali e via Garibaldi è sempre stata problematica, e negli anni è stata teatro di numerosi incidenti per mancate precedenze. Le opere di nuova viabilità sono a carico dell’operatore privato, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Lavori in corso anche per la pista ciclabile

In fase di realizzazione anche la pista ciclabile che collegherà la media struttura di vendita a via Garibaldi, attraversando la strada provinciale a ridosso della nuova rotatoria. Dopo la conclusione dei lavori alla viabilità partirà la costruzione della struttura di vendita, appartenente alla catena Eurospin. Il supermercato sorgerà sulle ceneri dell’ex Siderurgica Inverunese, il fabbricato produttivo dismesso e abbattuto dalle ruspe per fare spazio alla nuova costruzione. L’edificio del supermercato sorgerà nella parte est del terreno, con il fronte principale su corso Italia e un orientamento che permette di distribuire le aree da destinare a parcheggio di uso pubblico in modo da renderli direttamente accessibili dall’ingresso su corso Italia.

Sull’altro lato è prevista la creazione di una cortina di arbusti verdi per una mitigazione visiva.