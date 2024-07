Nuova viabilità in corso Italia: addio al semaforo, arriva una rotatoria

E' arrivato finalmente il via libera dalla Città metropolitana di Milano per la nuova viabilità in corso Italia, legata alla costruzione del nuovo supermercato nell’area dell’ex Siderurgica Inverunese.

Corso Italia: al posto del semaforo, arriva una rotatoria

All’intersezione tra la provinciale 34 (corso Italia), la provinciale 12 (via per Busto Garolfo) e via Garibaldi, in luogo dell’attuale regolamentazione del traffico a mezzo di impianto semaforico, sarà realizzata una rotatoria. La nuova viabilità a Inveruno prevede anche opere relative all’immissione/uscita dal nuovo supermercato sulla provinciale 34 e proprio queste opere hanno dovuto attendere il disco verde di Città metropolitana, lungaggini burocratiche che hanno rallentato l’iter di realizzazione della rotatoria.

La nuova viabilità è a carico dell’operatore privato, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. I lavori, che avrebbero dovuto partire nell’autunno 2023, verranno avviati nel settembre di quest’anno e solo dopo la nuova viabilità si potrà costruire la media struttura di vendita.

L'intervento risolverà un problema di traffico e di sicurezza

La realizzazione della rotatoria all’incrocio delle due strade provinciali e la via comunale Garibaldi andrà a risolvere un problema di traffico e di sicurezza per gli automobilisti. L’intersezione è infatti problematica e grazie a questo intervento si porterà sicurezza e si snellirà il traffico, eliminando le fermate forzate ai rossi dei semafori. Negli anni a questo incrocio si sono registrati diversi incidenti per mancate precedenze, la rotatoria dovrebbe risolvere il problema. A fianco della sp 34 sarà individuata e creata una pista ciclopedonale che collegherà la media struttura di vendita a via Garibaldi, attraversando la strada provinciale a ridosso della rotatoria di nuova costruzione.

Intanto è stato abbattuto il fabbricato produttivo dismesso, la ex Siderurgica Inverunese, e sul terreno sorgerà nella parte est il nuovo fabbricato della media struttura di vendita di tipo alimentare.