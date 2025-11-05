Prende forma il nuovo skyline nell’ex Rede: la bandiera “tocca” il cielo

Un momento di grande significato ha segnato l’avanzamento dei lavori nell’area E-Rede a Parabiago, dove è stata celebrata la posa della bandiera sul tetto, simbolo del completamento della struttura principale dell’edificio e che ricalca una consuetudine del mondo dell’edilizia.

Sul tetto a innalzare la bandiera il sindaco insieme a Cacciati

A innalzare la bandiera italiana sull’ultimo piano, che domina la Città di Parabiago con una vista che si estende fino ai grattacieli di Milano, sono stati il sindaco Raffaele Cucchi e Fabio Cacciati dell’impresa Swit, visibilmente soddisfatti per il traguardo raggiunto.

“Questa bandiera non è solo un segno di avanzamento dei lavori, ma rappresenta anche l’orgoglio di una città che cresce e guarda al futuro – ha affermato il sindaco Cucchi- L’area E-Rede è destinata a diventare un punto di riferimento urbano e sociale per Parabiago, e oggi celebriamo un passaggio fondamentale verso questo obiettivo”.

Il cantiere procede spedito con nuove gettate, rafforzamenti e interventi di rimozione

I lavori proseguono con intensità e precisione proseguendo con nuove gettate; rafforzamenti e interventi di rimozione della vecchia struttura. Si intravedono già le scalinate previste dal progetto; la predisposizione alla scala a chiocciola che porta al terrazzamento; l’ingresso verso il parcheggio di via Rosselli e verso la nuova piazza, in fase di definizione.

Entro fine giugno è prevista la riapertura del passaggio viabilistico in via Rossetti

Entro la fine di giugno è prevista la riapertura del passaggio viabilistico dell’edificio a ponte in via Rosselli, restituendo piena accessibilità e continuità urbana alla zona.