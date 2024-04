Prende forma il Nucleo Demenze Alzheimer nella Rsa

Si intensificano i contatti in questi giorni con la direzione della Fondazione Gemellaro che gestisce la Rsa di Albairate e la Residenza La Meridiana.

Un valore aggiunto

La questione risale al 2019 quando il Consiglio Comunale, con la delibera di consiglio n°52, ha approvato gli indirizzi per la concessione dell'area su cui sorgerà la nuova struttura in regime di diritto di superficie, con una convenzione integrativa di quella già in essere per la Rsa. Nei Paesi Sviluppati si stima che sia colpita dalla malattia di Alzheimer il 5% della popolazione al di sopra dei 65 anni e circa il 20% degli ultra 85enni.

«Per questo motivo la presenza in Albairate di una struttura destinata ad accogliere le persone affette dai disturbi del comportamento indotti dalla patologia neurodegenerativa è di grande importanza, in particolare quale sostegno efficace per i familiari dei pazienti che si trovano ad affrontare situazioni complesse e talvolta ingestibili al domicilio – spiega il sindaco Flavio Crivellin - Sul nucleo Alzheimer presso la Fondazione Gemellaro siamo a buon punto. Abbiamo fatto un incontro preliminare presso l'ufficio tecnico e sentita la progettista per alcuni dettagli ma in linea di massima c'è tutto quello che avevamo già concordato per la convenzione. Il consiglio ha già deliberato e la volontà politica dell'Amministrazione è di assecondare la realizzazione. Le polemiche sulla porzione di parco dovrebbero essere acqua passata. Ora si va spediti sui passaggi per arrivare al permesso di costruire che sarà visto alla prima giunta utile».

Tutto pronto per l’avvio dei lavori

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gemellaro, perseguendo l'obbiettivo condiviso con l'Amministrazione Comunale di realizzare l'opera, ha riavviato l'iter riaffidando la progettazione della struttura i cui rendering e disegni sono ora quasi definitivi. Gli uffici comunali provvederanno a breve alla definizione delle formalità per dare l'avvio ai lavori.