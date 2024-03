Ad Albairate arriva il progetto culturale BibliotEque

A partire dal mese di aprile nella Biblioteca civica “Lino Germani” il Comune di Albairate ospiterà tre iniziative legate al progetto culturale BibliotEque promosso da Fondazione per Leggere per sensibilizzare i cittadini alle tematiche dello sviluppo sostenibile e per sottolineare l’importanza che i luoghi di cultura possono avere nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Anche le biblioteche, infatti, sono particolarmente coinvolte nella sfida globale che il programma d’azione dell’Agenda 2030 pone: essa infatti riguarda strettamente la mission della biblioteca pubblica, la sua vocazione al miglioramento della società, la visione del futuro di cui è parte integrante. Le biblioteche possono lavorare, in particolare, su due fronti: quello conoscitivo, mettendo a disposizione di tutti risorse documentarie, artistiche, informative che esse possiedono o a cui danno accesso; e quello partecipativo, lavorando nella comunità e con la comunità per il raggiungimento degli obiettivi sottoscritti da 193 paesi della Terra.

“BibiotEque. Per Leggere il cambiamento”

Dal 2 al 30 aprile 2024, negli orari di apertura (su prenotazione, per le scuole), sarà possibile visitare la mostra “BibiotEque. Per Leggere il cambiamento”, dedicata ai 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Sabato 6 aprile 2024, alle ore 16.00, per bambini (dai 4 ai 10 anni) e famiglie verrà rappresentato lo spettacolo “Viaggio nella Fantastica”, scritto, diretto e interpretato da Matteo Curatella “LeMat”.

Il Matto, Il Cantastorie Vagabondo, arriva da Lontano con la sua fisarmonica e la sua spada. Sta per raccontare le sue storie di principesse e cavalieri, draghi e castelli incantati, ma si ferma e propone a tutto il pubblico di compiere un viaggio. Un viaggio nel luogo dove si mangiano le nuvole a colazione, dove si grattugiano i grattacieli, dove si cammina con le mani a terra e i piedi per aria, dove il tempo si ferma. Il luogo dove si inventano le Storie: “La Fantastica”. Il cantastorie e il pubblico viaggiano insieme fino al gran finale dove non solo avviene l’arrivo alla “Fantastica”, ma Tutti diventano “La Fantastica”.

Gli studenti

Mercoledì 8 e 15 maggio 2024 ai ragazzi delle classi prime dell’I.C. “E. Da Rotterdam” sarà proposto un evento di didattica ludica a cura dell’associazione "Attivamente", esperta di games based learning, per sperimentare i benefici dell'apprendimento mediante il gioco, promuovere l'area gaming della biblioteca e la Biblioteca stessa come luogo di socializzazione e non solo di lettura.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.