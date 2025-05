Riconoscimento per l'atleta paraolimpico Simone Barlaam che è stato premiato con la Rosa camuna.

Premio Rosa Camuna a Simone Barlaam

“Simone Barlaam è molto più di un campione: è un simbolo di forza, determinazione e talento che ha saputo portare il nome della Lombardia e dell’Italia sui podi più prestigiosi del mondo. Il conferimento della Rosa Camuna a una figura come la sua è il riconoscimento di un percorso sportivo e umano eccezionale, capace di ispirare intere generazioni.”

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia, già sindaco del territorio, in occasione della consegna del Premio Rosa Camuna 2025 a Simone Barlaam, campione paralimpico di Cassinetta di Lugagnano.

“Dalle Paralimpiadi ai Mondiali, dalle vasche lombarde agli applausi internazionali, Simone ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. È il simbolo vivente di come passione e impegno possano abbattere ogni barriera, sportiva e personale.”

Fratelli d’Italia e l’intera comunità lombarda si stringono attorno a lui con profonda gratitudine e ammirazione. Simone Barlaam è l’orgoglio del nostro territorio e un ambasciatore straordinario dei valori lombardi nel mondo.

Le parole di Barlaam

"Sono davvero onorato per il prestigioso riconoscimento che Regione Lombardia ha voluto assegnarmi. Ogni volta che gareggio in vasca rappresento la mia regione, la Lombardia, la mia Milano e l'Italia. E' un premio che mi scalda tantissimo il cuore".

Lo ha detto l'atleta paralimpico Simone Barlaam ricevendo la Rosa Camuna, il più alto riconoscimento attribuito da Regione Lombardia, nella cerimonia che si è svolta oggi a Palazzo Lombardia e alla quale sono intervenuti il presidente della Regione Attilio Fontana e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Le motivazioni del premio

Il premio gli è stato assegnato perchè - si legge nella motivazione - "E' un atleta che rappresenta per tutti un grande esempio sportivo e umano: nel suo palmarès si annoverano 19 titoli di campione del mondo, 12 di campione europeo e infine uno straordinario successo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Qui ha conquistato l'argento nei 400 m. stile libero S9, la prima medaglia italiana nel nuoto ai Giochi Paralimpici. È uno sportivo amatissimo anche per il coraggio e la tenacia con cui raccoglie le nuove sfide sportive, sociali e umane. Un campione non solo in vasca, un talento dalle molteplici forme con tantissimi interessi personali, dal disegno, all'arte e al videomaking".

Del nuoto ama i momenti di condivisione con gli altri e la possibilità di conoscere il mondo viaggiando. Nel settembre 2023 aveva ricevuto il Para Awards - il maggior riconoscimento conferito dall'IPC (International Paralympic Committee) - quale Miglior Atleta Maschile negli sport estivi. "Sto tornando ad allenarmi e a far fatica - ha aggiunto Barlaam - ma sono contento di essere qui: è sempre bello essere premiati in Regione Lombardia, le occasioni sono sempre di più, e anche questa volta ne sono felice".