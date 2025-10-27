«Premio Milano e Città Metropolitana»: La Quercia Aps tra le realtà premiate

Sabato 25 ottobre l’associazione di famiglie La Quercia Aps di Corbetta, che dal 1991 è vicina alle persone con disabilità, è stata premiata a Milano nell’ambito della cerimonia di premiazione di varie realtà della Città Metropolitana, organizzata dalla Fondazione Costruiamo il futuro Ets.

I complimenti del sindaco

«Un premio davvero speciale, un altro meritatissimo riconoscimento, congratulazioni alla nostra fantastica “La Quercia Aps” – commenta il sindaco Marco Ballarini – Sabato l’associazione, insieme al presidente Roberto Ravani e alla nostra vicesindaco Linda Giovannini, ha partecipato alla cerimonia di premiazione della Fondazione Costruiamo il futuro a Milano, dove i nostri volontari hanno ricevuto il premio speciale finanziato da Fondazione Cariplo. Complimenti a questo nuovo e bellissimo traguardo raggiunto da “La Quercia”. Davvero bravissimi e congratulazioni, perché con le loro attività portano avanti iniziative a beneficio di tutta la comunità».

Le motivazioni del premio

L’associazione corbettese è stata premiata, insieme ad altre 76 realtà di tutta la Città Metropolitana di Milano, per i progetti di inclusione: tra questi in particolare «la Ciclofficina, un laboratorio di inclusione che genera reti di scambio e solidarietà sul territorio, favorisce il volontariato sociale e l’avvicinamento al mondo del lavoro alle persone con disabilità, e l’espansione del recente progetto “L’angolo verde” come uno spazio dove le persone con disabilità possono sperimentare l’ortoterapia, creare nuovi legami con le associazioni presenti nella struttura, prendersi cura del verde e anche qui sperimentare piccoli lavori di manutenzione sia delle piante che dell’arredo urbano che è stato costruito – spiega il presidente Roberto Ravani – Inoltre la Fondazione Cariplo ci ha premiati come associazione meritevole, donandoci un assegno da 5mila euro che utilizzeremo proprio per quei progetti di inclusione».

Il commento del presidente

Sorpresa, emozione e gratitudine tra i membri de La Quercia Aps, espressa dal presidente Ravani: «Un premio inaspettato e quindi ancora più bello, che ripaga tutti gli sforzi fatti in questi anni. Ci eravamo candidati ma senza alcuna pretesa di vittoria e invece abbiamo ricevuto il premio dalla Fondazione Cariplo. Siamo orgogliosi di essere stati una delle 77 associazioni premiate – afferma – Complimenti e grazie alla Fondazione Costruiamo Il Futuro per aver organizzato un evento così ricco di speranza. Le associazioni sono una risorsa meravigliosa che rende vivo il tessuto sociale della società. Grazie di cuore al vicesindaco del Comune di Corbetta per averci accompagnato in questa bellissima avventura e a tutta l’Amministrazione comunale per essere vicina ai nostri progetti di inclusione sociale e per averci sempre sostenuto fin dal primo nostro progetto. Sono convinto che un’Amministrazione lungimirante nell’ambito sociale, sia un valore aggiunto per la cittadinanza e un esempio per tutti».