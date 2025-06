Premio Lorenza Cardani, dal liceo Bramante arrivano i nuovi talenti della letteratura

Si è tenuto in settimana nell’aula magna del liceo Bramante di Magenta la premiazione per la seconda edizione del premio Lorenza Cardani, dedicato alla professoressa di matematica dell’istituto scomparsa nel 2021.

Al Bramante in nuovi talenti della letteratura

Tanti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato anche a questa edizione, dando dimostrazione di grande creatività artistica e di una vena poetica fuori dall’ordinario. I premiati con il primo posto per l’edizione di quest’anno sono stati Federico Masetti per la categoria narrativa e Chiara Radaelli per la categoria poesia. Entrambi hanno ricevuto un contributo in denaro come riconoscimento per la qualità del lavoro svolto.

Ad aprire la cerimonia ci ha pensato il professore Roberto Colombo, già marito della professoressa Cardani e fondatore dell’associazione Lo.Ca.4 Students che da anni si occupa, oltre che dell’organizzazione del concorso letterario, anche della creazione di borse di studio per ragazzi meritevoli.

«Questo è un momento che tutti gli anni mi emoziona e ogni volta non so cosa dirò. Tuttavia il preside ha anticipato quello che volevo dire io, perché effettivamente anche una collega di Lorenza disse una volta quanto fosse strano che un premio letterario fosse intitolato a una professoressa di matematica».

Così invece l'assessore alle Politiche giovanili Mariarosa Cuciniello: