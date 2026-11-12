Premio «Lombardia è Ricerca» agli studenti dell’Alessandrini

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Un ambito riconoscimento per la città. Sono sette e arrivano da Abbiategrasso, dall’IIS Alessandrini, gli studenti del team vincitore dell’edizione 2026 del premio «Lombardia è Ricerca» per le scuole lombarde, il riconoscimento attribuito ai migliori 4 progetti innovativi realizzati negli istituti superiori o negli istituti di formazione professionale della Lombardia, capaci di promuovere salute, sostenibilità e inclusione sociale di persone con disabilità.

Un assegno da 10mila euro

Gli alunni dell’IIS Alessandrini (nella foto), con il primo posto in graduatoria, si sono aggiudicati l’assegno da 10mila euro grazie a «Hope», progetto didattico per un guanto Smart, accompagnato da un esoscheletro, messo a punto per facilitare la riabilitazione motoria della mano nei bambini con paralisi cerebrale infantile (Pci).

Il premio è stato consegnato martedì 10 novembre 2026 con una cerimonia presentata da Gerry Scotti al Teatro alla Scala dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dall’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, nel corso della ‘Giornata della Ricerca’ promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi Ets, quest’anno nel decimo anniversario della scomparsa del grande oncologo e ricercatore. Il prototipo di «Hope» è costituito da un guanto indossabile, sormontato da una struttura snodabile stampata in 3D, con integrazione di sensori e attuatori controllati da Arduino (piattaforma open-source di prototipazione elettronica).

“Hope” un progetto innovativo

Guanto ed esoscheletro sono progettati per coadiuvare i movimenti di una mano a mobilità ridotta, affinché si possano riprodurre quelli della mano sana grazie a esercizi guidati tramite Mirroring, stimolazione mirata e monitoraggio. Il progetto si inserisce nel settore della robotica assistiva, un ambito in forte sviluppo grazie ai progressi tecnologici ed alla crescente attenzione verso l’inclusione delle persone con disabilità. Un sistema ideato partendo da un caso concreto paralisi cerebrale infantile, ma comunque personalizzabile e potenzialmente applicabile ad altri tipi di patologie.