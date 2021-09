Premio letterario, ecco i vincitori

Premio letterario “Biblioteca Comunale di Corbetta Microracconti con incipit d’autore": ecco i vincitori, proclamati venerdì sera (24 settembre) in sala polifunzionale.

Gli incipit d’autore

"Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero" (Gianni Rodari, Il cielo è di tutti), " L’amore salva?" (Alessandro D’Avenia, Ogni storia è una storia d’amore), "Pensi che a te non succederà mai" (Paul Auster, Diario d’inverno), "Stamattina mi ha telefonato" (Elena Ferrante, L’amica geniale), " L’inizio, il problema è l’inizio" (Margaret Mazzantini, Manola), "E adesso? "(Luciano Ligabue, Fuori e dentro il borgo), "Con la fine dell’anno arrivarono come sempre le feste" (John Grisham, La grande truffa).

I vincitori

Per la scuola media al primo posto Susanna Arioli di Corbetta; per le superiori Giulia Calabrò di Somma Lombardo, per la categoria Open Marco Speciale di Monza. Potete leggere i racconti sul sito della biblioteca.