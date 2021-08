Dal mercoledì 1° settembre non sarà più necessario prenotare per accedere alla biblioteca comunale di Corbetta. Gli utenti, all'accesso, dovranno però mostrare il Green pass.

Da settembre in biblioteca senza prenotare (ma col Green Pass)

L'accesso è libero coi seguenti orari: lunedì ( 9.30 – 12.30 / 14 – 16.30), martedì (9.30 – 12.30 / 14 – 17.30); mercoledì (9.30- 12.30 / 14– 17.30). Orario continuato giovedì ( 9.30 – 17.30). Venerdì e sabato solo mattina (9.30-12.30).

Nuove regole

Gli ingressi saranno comunque contingentati; potrà quindi capitare che vi faremo aspettare qualche minuto in fila all'esterno, sempre per garantire la massima sicurezza. Pertanto, per permettere a tutti di fruire del servizio, la permanenza in biblioteca sarà ancora limitata a un massimo di 15 minuti. Rimane l'obbligo di prenotazione per l'aula studio accessibile negli appositi orari