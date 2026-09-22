Premio Impresa e Lavoro, brillano Busto Garolfo e Vanzaghello

F.G. Cosmetics e Nova Capital sono state insignite del Premio speciale Impresa e Valore, dedicato alle aziende che si sono distinte per responsabilità sociale, attenzione al territorio e iniziative a favore delle comunità.

Ci sono anche F.G. Cosmetics di Busto Garolfo e Nova Capital di Vanzaghello tra le imprese premiate domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano nell’ambito del Premio Impresa e Lavoro della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Premio Impresa e Lavoro, Busto Garolfo e Vanzaghello protagoniste

Entrambe hanno ricevuto il Premio speciale Impresa e Valore, dedicato alle aziende che si sono distinte per responsabilità sociale, attenzione al territorio e iniziative a favore delle comunità. Il riconoscimento principale ha coinvolto complessivamente 121 imprese e 161 lavoratori di Milano, Monza Brianza e Lodi. Per le imprese, il Premio Impresa e Lavoro è riservato alle dedicati alle realtà alle imprese che durante gli ultimi anni si sono distinte per azioni di responsabilità sociale e impegno per sviluppare iniziative di coesione con il territorio e le comunità a cui appartengono.

F.G. Cosmetics, innovazione e sostenibilità

A Busto Garolfo il riconoscimento è andato a F.G. Cosmetics srl, azienda attiva dal 1984 nel settore della cosmetica. Nel suo percorso ha unito innovazione e utilizzo di ingredienti naturali, con una particolare attenzione alla responsabilità sociale e ambientale. Tra gli elementi evidenziati dalla Camera di commercio ci sono la filiera interna e tracciabile, la selezione responsabile delle materie prime e la formulazione di prodotti naturali e sicuri. L’azienda ha inoltre ottenuto la certificazione B Corp e quella per la parità di genere.

Non solo produzione: F.G. Cosmetics collabora con organizzazioni sociali e del Terzo settore e investe in formazione, ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di favorire un ambiente di lavoro inclusivo e partecipativo. L’impresa ha inoltre sviluppato propri brevetti.

Il Premio Impresa e Valore le è stato assegnato proprio per la capacità di coniugare innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale nello sviluppo di prodotti e processi orientati al benessere delle persone e dell’ambiente, oltre che per l’attenzione al territorio.

Nova Capital, l’educazione finanziaria diventa digitale

Da Vanzaghello arriva invece Nova Capital srl società benefit, realtà nata nel 2022 che ha sviluppato Finanz, una piattaforma proprietaria mobile-first dedicata all’educazione finanziaria. Il progetto combina percorsi di apprendimento strutturati, gamification e raccomandazioni personalizzate di prodotti finanziari, con l’obiettivo di contribuire a ridurre il divario di educazione finanziaria in Italia. Particolarmente giovane è anche il team: 13 persone con un’età media inferiore ai 28 anni, impegnate in collaborazioni con istituti finanziari internazionali e nella diffusione dell’educazione finanziaria in università, scuole secondarie ed enti del Terzo settore.

La Camera di commercio ha premiato Nova Capital per aver reso più accessibile l’educazione finanziaria alle nuove generazioni attraverso un modello digitale innovativo, favorendo inclusione e consapevolezza economica.

La premiazione al Teatro alla Scala di Milano

Il Premio speciale Impresa e Valore nasce per riconoscere le aziende che, oltre alla dimensione economica, hanno sviluppato una particolare attenzione alla comunità e al contesto territoriale nel quale operano. Ai sei vincitori (oltre alla F.G. Cosmetics e alla Nova Capital, la Botta Ecopackaging di Trezzano sul Naviglio, la Moka Kenya di Desio, la Savigel Articoli Promozionali di Opera e la cooperativa sociale ZeroPerCento di Milano) è stata consegnata sul palco della Scala un’opera originale realizzata dal designer Philippe Tabet, ispirata alla forma geografica dei territori di Milano, Monza Brianza e Lodi.