Premio Donna dell'Anno, l'encomio a Renata Marabese e alle camperiste

Anche Vittuone celebra la Giornata Internazionale della donna e lo fa conferendo il premio Donna dell'Anno a due figure che da anni danno lustro alla cittadina: le donne dell'Associazione Camperisti Vittuonesi e Renata Marabese.

Donna dell'Anno, l'encomio a Renata Marabese e alle camperiste

A ricevere per prime l'encomio da parte dell'Amministrazione comunale sono state le camperiste vittuonesi; questa volta a ranghi ridotti dato che due di loro erano in viaggio in giro per l'Italia. In secondo luogo è stata invece premiata appunto la Marabese, da tempo nota in città per il suo impegno nei confronti del decoro urbano.

Così il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Ivana Marcioni, che ha consegnato il premio assieme al sindaco Laura Bonfadini e alla consigliera Anna Papetti:

"Renata dà la sua disponibilità ogni volta che la chiamiamo. Lo fa in maniera discreta, silenziosa e ovunque si va lei è lì che mette in ordine il paese con grande amore per quest'ultimo".

Le iniziative della rassegna Marzo Donna proseguiranno anche nei prossimi giorni: martedì alle 21 in Comune con la conferenza Donne e Salute e giovedì 13 marzo alle 21, sempre in Municipio, con la conferenza Donne e Sport.