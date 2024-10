Premio della giuria per l'opera di Martina Ciprandi

Premio della giuria presieduta da Alessandro Quasimodo nel concorso letterario internazionale «Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti» per Martina Ciprandi, cornaredese classe 1997, di lavoro assistente sociale per il Comune di Milano, da giugno capogruppo della Lista Civica «Corrado D’Urbano sindaco» in consiglio comunale.

La cornaredese si è aggiudicata uno dei tre Premi della Giuria con la sua opera intitolata «Leggeri come fiori di melo», scritta a seguito della perdita del padre tre anni fa. Pagine di dolore, ma anche di vita e di rinascita.