Il Giardino di Fondazione La Comune apre le porte

Il Giardino di Fondazione La Comune di Cornaredo apre le porte alla cittadinanza con un primo incontro dedicato alle famiglie e agli amanti della natura.

Fondazione La Comune

Dalle 16 e 30 alle 19 Il Giardino di Fondazione La Comune ospiterà per la prima volta le famiglie con un evento dedicato alla natura e ai suoi meravigliosi segreti. Con la guida dei giardinieri esperti, tutti i presenti potranno visitare le varie aree del Giardino e scoprire le curiosità e le meraviglie delle piante e dei fiori di stagione. “I Racconti del Giardino” si inserisce all’interno del progetto “Le Radici dell’Indipendenza” di Fondazione La Comune, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Due i momenti organizzati per venerdì 18: dalle 16 e 30 i saluti istituzionali con la presenza di Marco Marzagalli, Presidente della Fondazione La Comune; Franca Meloncelli, Direttrice Area Filiale Digitale Lombardia Intesa Sanpaolo; Beatrice Tradi, Programme Officer CESVI. A seguire, sino alle 19, inaugurazione della serra riscaldata, presentazione del calendario eventi e visita guidata alla scoperta del Giardino per grandi e piccini, alla scoperta di storie e curiosità sui fiori e sulle piante lungo il percorso. In caso di mal tempo, l’esperienza si sposterà al coperto, tra balle di fieno e scatolette sensoriali.

Il Giardino di via Asilo 71

Il Giardino è un luogo immerso nella natura dove Fondazione La Comune si occupa di realizzare iniziative e percorsi volti alla socializzazione, alla formazione e all’inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva. Al Giardino, infatti, professionisti del verde e persone con disabilità, assunte o in formazione, coltivano i fiori che vengono venduti all’ingrosso ai fioristi locali e al dettaglio nei due negozi di Fondazione La Comune “Fiori all’Occhiello”. Si coltiva in modo sostenibile, utilizzando solo prodotti fitosanitari naturali, varietà di fiori stagionali che vendiamo a Km zero. L’obiettivo di Fondazione La Comune è rendere Il Giardino un luogo realmente inclusivo, in cui la comunità locale e le persone con disabilità intellettiva possano convivere in un contesto di pace e bellezza, svolgendo insieme attività stimolanti. Questa visione si riflette nel ricco programma di eventi aperti al pubblico per i prossimi mesi, programma che sarà presentato il 18 ottobre, in occasione della passeggiata guidata.