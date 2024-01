Domenica 14 gennaio presso il Polo Culturale Catarabia a Canegrate, alla presenza del Sindaco Matteo Modica e dell'Assessore alla Cultura Sara Lurago, si è tenuta la cerimonia conclusiva della Mostra “La Via dei Presepi” promossa dal Gruppo Il Presepio, che ha visto protagonisti i 27 presepi esposti in Canegrate dal 8 dicembre al 6 gennaio.

Premiazione per la "Via dei presepi" a Canegrate

1700 i voti totali pervenuti via social, e tante le visite ai presepi. Oltre ai presepi più votati sono stati premiati dalla giuria critica, composta da Carlo Massimiliano Colombo, Flaminia Baroffio, Carla Pagani e Antonella Fenili, anche altri presepi, con motivazioni diverse.

Per ogni opera sono state valutate l'armonia compositiva, la ricercatezza dei materiali, la coerenza d'immagine, la cura delle proporzioni e dei particolari e l'armonia tonale dell'insieme.

Il premio assoluto giuria critica è andato al signor Santarelli Sabatino, con un presepe tradizionale che ha convinto tutti per la ricercatezza di materiali, armonia compositiva e cura dei particolari. Il premio, consistente in un quadro del pittore Primo Guanziroli, è stato donato e consegnato dal figlio Marco.

Gli altri premi distribuiti durante la cerimonia

I premi social, per essere stati i più votati, a Stagno Marisa e Angela Calcaterra.

Premio Tecnica Costruttiva a Fenili Giuseppe, Premio Abilità Manuale a Veratti Oredana, Premio Presepe Retrò a Prini Danilo, Premio Natura a Colombo Dino, Premio Originalità a Nicoli Manuela, Premio Presepe Tradizionale a Baldini Claudio, Premio Lavoro d'Insieme all'Associazione Il Gelso, Premio Giovani Creativi a Zingale Martina, Luca Mezzanzanica, Elene Negri.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, e un magnete con il logo della mostra è andato a chi non ha ricevuto premi. Durante la cerimonia conclusiva è stato esposto un diorama del presepista Carlo M.Colombo, opera che è stata molto apprezzata dal pubblico. Un ringraziamento particolare a Marco Guanziroli, Mulino Beer Banti, Market Bianchi Laura, Erboristeria La Ninfea, Cartoleria New Maria Rosa, Brandolese Bijoux, Auditorium San Luigi e Contrada Baggina per i premi offerti.

Il Gruppo Il Presepio vi da appuntamento alla prossima edizione.