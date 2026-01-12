La mostra a Palazzo Visconti Castelli ha ospitato anche opere di pittori locali che hanno contribuito con dei dipinti sulla natività

Domenica 11 gennaio presso l’Aula Consigliare di Canegrate, alla presenza del Sindaco Matteo Modica e dell’Assessore alla Cultura Sara Lurago, si è tenuta la cerimonia conclusiva della III Edizione della Mostra “La Via dei Presepi” promossa dal Gruppo Il Presepio, che ha visto protagonisti 32 presepi esposti in Canegrate dal 8 dicembre al 6 gennaio, suddivisi tra presepi all’aperto e la Mostra a Palazzo Visconti Castelli.

Premiazione per i partecipanti de “La via dei presepi”

Un migliaio i voti totali pervenuti via social e attraverso il voto a Palazzo, tante le visite ai presepi, anche da paesi limitrofi.

La mostra a Palazzo Visconti Castelli ha ospitato anche opere di pittori locali che hanno contribuito con dei dipinti sulla natività oltre ai punti luce realizzati dai ragazzi dell’Associazione Il Gelso APS.

La giuria critica composta da Carlo Massimiliano Colombo, Flaminia Baroffio, Carla Pagani e Antonella Fenili ha premiato, oltre al presepe più votato, altri presepi suddivisi in categorie e con motivazione diverse.

Il premio giuria critica, consistente in un quadro del pittore Primo Guanziroli, donato dalla famiglia Guanziroli, è andato a Meraviglia Angelo con un presepe costruito a mano che ha convinto tutti per la composizione e la cura dei numerosi dettagli. Il premio social, per essere stato il più votato, consistente in una targa donata dal Comune di Canegrate al Gruppo Punti in chiacchiera con un grande pannello sferruzzato a mano, dalla composizione vivace.

I presepi premiati

Il premio presepe d’artista a Casero Vittorio con delle sculture in legno di alto livello ha ricevuto una targa donata dal Comune di Canegrate.

Per la categoria presepi Tradizionali: Matteo Pederiva

Categoria Presepe di fantasia: Calì Irene e Marra Annibale

Categoria Giovani:OMI E Antonioli Gianfranco

Categoria Presepe di gruppo :Scuola Infanzia Gajop

Categoria Presepe Naif Angela Calcaterra

Categoria Presepe di coinvolgimento Patrizia De Longis

Categoria Presepi in miniatura Marini Antonio

Presepi di abilità manuale :Carrera Fiorella.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato, e un piccolo cadeau è stato donato a chi non ha ricevuto premi.

In collaborazione con l’Associazione Il Gelso APS, che ha curato le premiazioni, si è tenuta inoltre la premiazione a sorteggio tra coloro che hanno votato a Palazzo Visconti e tra i non premiati.

Durante la cerimonia conclusiva è stato esposto un diorama del presepista Carlo M. Colombo, opera che è stata molto apprezzata dal pubblico.

Un ringraziamento particolare alla famiglia Guanziroli, al Comune di Canegrate e alle attività commerciali che ci hanno supportato.