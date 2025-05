Premiati i migliori 20 studenti del paese

I migliori venti studenti di Magnago sono stati premiati in sala consiliare.

Il Comune ha premiato i migliori 20 studenti del paese

L'Amministrazione comunale ha distribuito 5.200 euro complessivi in occasione dell'ormai rituale appuntamento della consegna delle borse di studio a chi ha ottenuto le votazioni migliori nel corso dell'anno scolastico precedente, in questo caso quello 2023/24.

Presenti la maggior parte dei consiglieri comunali del parlamentino, guidati dal sindaco Dario Candiani e dell'assessore competente in materia Federica Berlanda, sono stati premiati Giada Corso, Nicolò Fratter, Thomas Chiariello, Alessandro Giana per il loro risultato finale alla scuola media.

Sedici "borse" sono andate a ragazzi delle superiori

La parte più consistente riguarda le scuole superiori. Per le classi prime i migliori sono stati Marco Andrea Previtali, Benedetta Terrana e Matilda Besana; per le seconde Laila Arosio, Marco Del Fabbro e Sara Golino. Tra i ragazzi che hanno frequentato la terza si sono distinti Martina De Toffol, Aleksey Canziani e Arianna Milani; per le quarte Giada Strenuo, Leonardo Gorla e Tommaso Vanetti. Infine i migliori all'esame di maturità sono stati Marta Rossi, Sara Giana, Serena La Vecchia e Sveva Lodato.