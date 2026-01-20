Premiati 36 agenti di Polizia Locale da parte di Regione Lombardia

Nel corso dell'evento sono state conferite croci e nastrini al merito, menzioni speciali con pergamena e premi in memoria di Nicolò Savarino

Anche quest’anno Regione Lombardia ha celebrato e premiato l’impegno della Polizia locale, rendendo omaggio a 36 agenti provenienti da diversi Comuni lombardi che si sono distinti per meriti speciali in episodi avvenuti nel corso del 2024.

La cerimonia si è svolta a Brescia, a Palazzo della Loggia, in occasione della Giornata della Polizia locale, organizzata in concomitanza con la festività di San Sebastiano, patrono del Corpo. All’evento hanno partecipato gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima), insieme a rappresentanti istituzionali e autorità civili e militari del territorio. Sono intervenuti anche il Prefetto di Brescia Andrea Polichetti, il Sindaco di Brescia Laura Castelletti, il Comandante della Polizia locale bresciana Roberto Novelli, il Provicario Generale della diocesi di Brescia, monsignor Carlo Tartari e il Direttore Generale della Direzione Sicurezza di Regione Lombardia, Alberto Cigliano.

Nel corso dell’evento sono state conferite croci e nastrini al merito, menzioni speciali con pergamena e premi in memoria di Nicolò Savarino, il vigile milanese che ha perso la vita in servizio, a testimonianza del valore, del coraggio e della dedizione degli operatori della Polizia locale lombarda.

La ricorrenza di San Sebastiano rappresenta per Regione Lombardia un momento di riconoscimento concreto del ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalla Polizia locale nella tutela della sicurezza, nella prossimità ai cittadini e nel presidio del territorio.

Il commento dell’assessore La Russa

“Celebriamo oggi – ha detto La Russa – 36 uomini e donne che si sono distinti per coraggio, professionalità e senso del dovere. Storie che raccontano una Polizia locale vicina ai cittadini e capace, talvolta, di mettere a rischio la propria vita per proteggere gli altri. Regione Lombardia crede fortemente nel vostro ruolo e continuerà a sostenervi con investimenti, strumenti innovativi e iniziative concrete. Dal 2020 abbiamo stanziato oltre 25 milioni di euro per dotazioni, videosorveglianza e veicoli. Siamo l’unica Regione ad aver istituito un fondo di tutela per gli operatori della Polizia locale. La sicurezza dei cittadini passa anche dal vostro lavoro quotidiano. Regione Lombardia sarà sempre al vostro fianco”.

ASSESSORE MAIONE: PILASTRO ESSENZIALE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

“Rendiamo merito – ha evidenziato Maione – alla dedizione delle donne e degli uomini delle Polizie locali che ogni giorno operano al servizio delle nostre comunità. Il loro costante impegno e il tempo dedicato al presidio del territorio rappresentano un pilastro essenziale per la sicurezza dei cittadini e per la tutela della legalità in tutta la Lombardia. In una società sempre più complessa, la Polizia locale svolge un ruolo cruciale: garantisce la convivenza civile, la qualità della vita urbana e la pace sociale, beni preziosi che richiedono una vigilanza attenta, competente e silenziosa. Il loro lavoro, spesso discreto ma sempre determinante, contribuisce a rendere le nostre città e i nostri paesi luoghi più sicuri, ordinati e vivibili”.

ELENCO PREMIATI DIVISI PER PROVINCE

Provincia di Bergamo (BG)

BERGAMO – Vice Commissario Alberto BATTISTA; Vice Commissario Enea DUZIONI – Menzione Speciale con attribuzione di pergamena.

Provincia di Brescia (BS)

UNIONE VALTENESI – Agente Luigi BUONDONNO; Agente Alex ROSSI – Attribuzione della croce e del nastrino.

DESENZANO DEL GARDA – Vice Commissario Michele UGOLINI; Vice Commissario Giorgio TOSI; Assistente scelto Marco MARTINO; Assistente Andrea RODELLA; Agente scelto Matteo LIGABO’; Agente scelto Gian Pietro BIGNAMI; Agente scelto Angelo NODARI; Agente scelto Daniele POLI; Agente Ludovico MARCHINI; Agente Edoardo LANCINI – Menzione Speciale con attribuzione di pergamena.

Provincia di Cremona (CR)

PANDINO – Vice Commissario Giuseppe Oreste CANTONI – Premio in memoria di Nicolò Savarino.

Provincia di Mantova (MN)

MANTOVA – Agente Alessia Rita DANESE; Agente Marika GALLUCCI; Agente Matteo GOFFREDI – Attribuzione della croce e del nastrino.

SAN BENEDETTO PO’ – Agente scelto Giuseppe PANTIGLIONI – Attribuzione della croce e del nastrino.

Provincia di Milano (MI)

MILANO – Agente Luigi MAURIELLO; Agente Lorenzo MILITANO – Attribuzione della croce e del nastrino.

MILANO – Assistente scelto Carlo CAPALDO; Agente Marcello CAVICCHINI – Attribuzione della croce e del nastrino.

SESTO SAN GIOVANNI – Assistente scelto Carlo DI CHIARA; Assistente scelto Matteo RICCHIUTI – Attribuzione della croce e del nastrino.

SETTIMO MILANESE – Assistente scelto Giuseppe BELLANI; Assistente Lorena LI POMI – Attribuzione della croce e del nastrino.

MILANO – Agente Fabrizio DI GRAZIA – Premio in memoria di Nicolò Savarino.

Provincia di Monza e Brianza (MB)

LIMBIATE – Assistente scelto Alessandro GIUSSANI; Agente Massimo FATTORI – Attribuzione della croce e del nastrino.

LIMBIATE – Vice Commissario Maria Elena ZINGARELLI – Menzione Speciale con attribuzione di pergamena.

Provincia di Pavia (PV)

MORTARA – Agente Christian ROVIDA (alla memoria, hanno ritirato il premio i genitori) – Attribuzione della croce e del nastrino.

VOGHERA – Sovrintendente scelto Antonio TONELLI; Agente Giovanni MOSA – Attribuzione della croce e del nastrino.

Provincia di Sondrio (SO)

MORBEGNO – Agente Mattia FOP – Attribuzione della croce e del nastrino.

Provincia di Varese (VA)

CASTIGLIONE OLONA – Vice Commissario Fabrizio VITALITI – Attribuzione della croce e del nastrino.