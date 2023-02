Premiate le vetrine più belle del Natale a Cornaredo.

Il concorso

Consegnate in municipio le targhe di riconoscimento ai vincitori dell’edizione 2022 del concorso «Natale in vetrina» organizzato in occasione delle festività. Il concorso, indetto dall’assessorato al Commercio, viene promosso ormai da anni con l’obiettivo di stimolare imprenditori e commercianti di Cornaredo e San Pietro all’Olmo ad allestire le vetrine dei locali con temi natalizi, «affinché la cittadinanza possa riconoscere nella rete distributiva una più marcata funzione aggregativa».

I premiati

Dopo le segnalazioni e le votazioni raccolte dai cittadini sino al giorno di Santo Stefano, il Comune ha infine premiato i commercianti la cui vetrina è stata più apprezzata: una in base alla valutazione della giuria del concorso, formata dal sindaco Yuri Santagostino, dal presidente della Pro Loco Luciano Bassani, e dall’assessore Claudia Munero, l’altra in base alle segnalazioni ricevuto dagli utenti. E così il premio per la vetrina più natalizia del 2022 deciso dalla giuria è andato all’erboristeria La Bottega delle Erbe di via Magenta a San Pietro all’Olmo, mentre quello deciso tramite le votazioni degli utenti è stato assegnato al negozio di abbigliamento Civico 65 di via Garibaldi a Cornaredo. Premiato con un cesto natalizio anche un cittadino estratto a sorte fra i votanti del concorso.