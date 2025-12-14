Premiate le eccellenze dello sport locale

Un importante serata per celebrare lo sport locale. All’auditorium di Gaggiano il Comune ha deciso di premiare gli sportivi più meritevoli delle associazioni con sede a Gaggiano delle varie discipline.

La festa dello sport

Un momento di festa per la comunità molto partecipato e voluto dall’Amministrazione, come ci ha sottolineato il primo cittadino Enrico Baj :

«E’ stato un appuntamento molto bello, l’obiettivo era quello di premiare tutte le realtà del paese, le associazioni sportive con sede a Gaggiano di ogni disciplina – ha spiegato il sindaco – Il mondo dello sport rappresenta una realtà , un punto di unione, di sviluppo educativo, un elemento sociale a cui teniamo con particolare riguardo – e aggiunge – Durante la serata abbiamo premiato il Twirling , il calcio, il basket, la danza, diverse disciplinee ma che tutte racchiudono un unico spirito sportivo, che dimostra la varietà e la vivacità di offerta del nostro territorio».

Premiato anche il fairplay

Un’iniziativa che ha raccolto i consensi di tutte le associazioni, coinvolte in prima persona.

«Qualche settimana fa avevamo fatto una richiesta specifica alle varie associazioni sportive di indicarci dei nominativi di atleti meritevoli del premio – aggiunge Baj – La scelta era individuale, chi ha indicato nomi precisi oppure la squadra. Oltre ai premi, ad essere premiato è stato lo sport e soprattutto il fairplay sportivo, quindi non solo per le capacità ma anche per il corretto comportamento».

Presenti alla manifestazione anche vicesindaco Francesco Berardi e l’assessora allo sport Sara Prampolini.

«Tutti voi vi allenate per vincere, ma farlo rispettando l’avversario e le regole del gioco ha un valore aggiunto, lo sport come scuola per la vita, dove le sfide vanno affrontate nel rispetto degli altri – afferma il vicesindaco – Migliorare se stessi sia da un punto di vista fisico ma anche comportamentale. I premiati dovranno essere l’esempio per i compagni e dimostrare che si può fare sport, vincere o subire una sconfitta, ma rispettando le regole. La cosa importante che dico ai genitori è non stancatevi mai di far fare sport ai vostri ragazzi, perché li fa crescere bene».

Tutte le associazioni sportive presenti alla serata hanno voluto ringraziare il Comune per questa bella iniziativa “Grazie a tutta l’amministrazione comunale per questo fantastico momento di condivisione con tutte le società sportive del territorio”.