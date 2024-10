Premi Unci a Insieme con Sorriso e Ucapte

Per l’Unci (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) le persone non sono semplici numeri, ma nomi, anime e cuori e il binomio cavaliere-generosità diventa dunque inscindibile; costitutivo del sodalizio di tutte le persone che lo compongono.

Consegnati i Premi Unci

Anche quest’anno la sezione provinciale di Milano dell’associazione (che ha sede a Parabiago) ha conferito il suo tradizionale Premio Unci, giunto alla 17esima edizione. Uno per la categoria bontà, conferito alla onlus Insieme con Sorriso di Casorezzo e uno per la categoria solidarietà andato al gruppo Una casa per te (Ucapte) di Paderno Dugnano, che opera anche ad Arluno. La cerimonia di consegna si è svolta domenica 20 ottobre, a Casa Giacobbe di Magenta, preceduta da una Messa celebrata nella Basilica di San Martino.

Insieme con Sorriso

Dopo i saluti dell’assessore del Comune di Magenta Mariarosa Cuciniello, del presidente Unci Giuseppe Bellini, della referente donne dell’Unci Carmen Colombo Galli e dal viceprefetto di Milano Lavina Masini sono stati consegnati i premi alle associazioni. A rompere il ghiaccio è stata Insieme con Sorriso, sodalizio da 25 anni è impegnato a realizzare progetti sanitari, sociali e di istruzione in Africa, in particolare in Sud Sudan e in Uganda. In ogni area di intervento, ma soprattutto nell’area dei Monti Nuba, l’associazione ha realizzato numerosi pozzi per assicurare alle popolazioni locali l’accesso all’acqua potabile. Oltre a ciò, Insieme con sorriso ha fin da subito fornito e spedito nei luoghi di intervento container con mezzi, macchinari e materiali necessari alla costruzione degli edifici, utili poi anche per le attività progettuali. Il Premio è stato consegnato a Luigi Gornati dal sindaco di Casorezzo Rossella Giola e dal presidente Unci Bellini.

Ucapte

Analoga soddisfazione per l’associazione di solidarietà famigliare Ucapte, nata nel 2000 dal desiderio di alcuni giovani e di alcune famiglie dell’oratorio Don Bosco di Paderno Dugnano. L’ente gestisce comunità per l’accoglienza di minori stranieri e organizza laboratori educativi e soggiorni di risanamento per ragazzi provenienti dalle zone colpite dalla nube tossica di Chernobyl. Dal 2015 collabora inoltre al recupero della Masseria di Cisliano, bene confiscato alla criminalità organizzata nel quale vengono realizzati momenti di formazione sui temi dell’accoglienza, della giustizia sociale, della legalità e della presenza delle mafie in Lombardia. Dal 2019 collabora con il Comune di Arluno e con una rete del terzo settore per il recupero di un bene confiscato nel quale vengono organizzati momenti di formazione sui temi della legalità e un’occasione di accoglienza per nuclei segnalati dall’Amministrazione comunale o da altri enti.

Quest’ultimo premio è stato consegnato dal sindaco di Cisliano Ilaria Mora, dal viceprefetto Masini e dal vicepresidente Unci Natale Casati a don Massimo Mapelli.

Gli altri premi

Ulteriori riconoscimenti sono stati consegnati al sindaco di Corbetta Marco Ballarini, per la città più inclusiva, e a Franco Venanzi, al quale è stato conferito il diploma di nuovo Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica.