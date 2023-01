Premi di studio a nove neolaureati

Nove sono i giovani di Busto Garolfo che ieri, domenica 15 gennaio 2023, hanno ricevuto i premi di studio.

Premi di studio ai "migliori ragazzi che abbiamo"

Anche quest'anno infatti le imprese del territorio hanno fatto rete per sostenere i giovani neolaureati: sei le aziende che hanno realizzato una cordata per premiare "i migliori ragazzi che abbiamo", come ha detto durante la cerimonia il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi: Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Barni Carlo elettrodomestici, Ensinger, Tessitura Antonio Colombo, Farmacia Municipalizzata e Nuove Energie. In aula consiliare, l’Amministrazione comunale e i rappresentanti delle aziende coinvolte hanno premiato i giovani neolaureati del paese che nel 2021 hanno conseguito la laurea magistrale con un voto non inferiore a 99 che hanno partecipato al bando promosso nei mesi scorsi da Palazzo Molteni.

Ecco chi sono i neolaureati che hanno ricevuto il contributo

Ecco i ragazzi che hanno ricevuto i premi di studio: Fabio Franceschi (laureato alla facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Milano), Nicholas Todeschini (laureato alla facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria), Luca Mellere (laureato alla facoltà di Biotecnologie e Bioscienze all’università Milano Bicocca), Giacomo Crespi (laureato alla facoltà di Scienze Agrarie all’Università degli Studi di Milano), Emanuele Giola (laureato alla facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano), Giulia De Luca (laureata alla facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Sabina Sheshi (laureata alla facoltà di Scienze economico-aziendali e diritto per l’economia all’Università di Milano Bicocca), Ilaria Palumbo (laureata alla facoltà di Economia dell’Università Bocconi di Milano) e Simone Alberto Locatelli (laureato alla facoltà di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano).