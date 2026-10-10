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Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Boffalora sopra Ticino premia l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti dagli studenti boffaloresi. I premi di riconoscimento per meriti scolastici sono rivolti agli studenti residenti a Boffalora che, nell’anno scolastico 2025-2026, hanno conseguito risultati di particolare merito.

I requisiti

In particolare possono fare domanda gli alunni che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con una valutazione finale non inferiore a 9/10; gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (non ultimo anno) che hanno ottenuto la promozione senza debiti formativi con una media finale non inferiore a 9; i diplomati alla maturità con voto non inferiore a 97/100; gli studenti che hanno conseguito la laurea nell’anno solare 2025 con una votazione non inferiore a 107/110 (con al massimo un solo anno di fuori corso rispetto al naturale percorso di studi).

I termini

Le domande potranno essere presentate fino al 31 ottobre inviando la documentazione all’indirizzo e-mail protocollo@boffaloraticino.it. Il modulo per presentare la domanda e tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Boffalora sopra Ticino.