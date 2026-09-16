Pregnana canta Guccini

Un concerto collettivo per ricordare Francesco Guccini.
Cantata per Francesco
Pregnana ricorda il cantautore modenese scomparso lo scorso 6 agosto, con un’iniziativa promossa dall’Anpi, dall’associazione Atc Arte, Territorio, Cultura e con il patrocinio comunale in programma venerdì 25 settembre.
Piazza S. Pietro e Paolo
A partire dalle 21, nella piazza Santi Pietro e Paolo di Pregnana Milanese, si terrà un concerto aperto, collettivo per ricordare Francesco Guccini.
La “Cantata per Francesco” si realizzerà con le chitarre di Nicola Gallo, Bruno Carioti, Francesco Colombo, Sergio Colombo, Raffaele Pistone, Martino Steffanoni, accompagnati dalle voci di chi vorrà liberamente partecipare in un grande coro. L’obiettivo è ricordare insieme le parole e la musica dell’amato “Maestrone” coinvolgendo generazioni diverse in una serata di condivisione.
L’appuntamento è per venerdì 25, alle 21, in piazza della chiesa. In caso di pioggia ci si sposterà all’auditorium Carenzi.