In questi giorni segnati da dolore e angoscia, le parrocchie, le associazioni e i movimenti cattolici di Legnano si uniscono per sostenere la preghiera della Chiesa italiana e alimentare la speranza di Pace.

Preghiera per la pace: Legnano unita nella speranza

L’appuntamento per l’Adorazione Eucaristica e Santa Messa è giovedì 12 marzo

La comunità cattolica legnanese si raccoglie in preghiera presso la Basilica di San Magno con il seguente programma:

• Ore 17.30 — Adorazione Eucaristica (con possibilità di confessioni)

• Ore 18.30 — Celebrazione della Santa Messa

L’appuntamento vuole affidare a Dio, nelle parole di Mons. G. Baturi, Segretario CEI, “il grido dei popoli feriti dalla guerra, le nostre paure e le nostre resistenze, perché la sua presenza disarmi i cuori e apra vie di fraternità”. La preghiera è rivolta affinché i responsabili delle Nazioni “non cedano alla tentazione della violenza e del dominio, ma scelgano il disarmo dei cuori e delle armi e si impegnino a promuovere la giustizia e il dialogo”, e perché le terre ferite dalla violenza “tornino a rinverdire nella vita e nella concordia”.

Cometa Betlemme: formare la Pace dal basso

L’Azione Cattolica ambrosiana promuove il progetto Cometa Betlemme, un sostegno concreto alla formazione scolastica dei bambini di Betlemme, in Terra Santa. Nel decanato legnanese sono attivi percorsi di sensibilizzazione, con amiche e amici dell’Azione Cattolica impegnati a illustrare e favorire una generosa raccolta fondi a favore di una generazione che costruirà la pace in modo concreto e quotidiano.

Per informazioni e contributi: https://azionecattolicamilano.it/cometa-di-betlemme/

Quinta Tappa con San Paolo — Giovedì 12 marzo, ore 21.00

Prosegue il cammino spirituale con San Paolo: la quinta tappa del viaggio è intitolata “Quindi arrivammo a Roma” — Da Malta a Roma (Atti 28, 1–16). L’incontro si tiene presso il Santuario di Santa Teresa del Bambino Gesù a Legnano. Le meditazioni sono affidate a Fr. Fausto Lincio, O.C.D.