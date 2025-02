Pratiche edilizie, Bareggio dà il via alla digitalizzazione dell'archivio comunale

Bareggio in prima linea sul fronte della digitalizzazione. La città è infatti tra i primi Comuni del territorio ad avere avviato la digitalizzazione delle pratiche edilizie dell’archivio comunale. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la transizione digitale è stato infatti conferito l’incarico a una società specializzata che a dicembre ha avviato questo lungo lavoro.

Ad annunciare la notizia il sindaco Linda Colombo, che detiene la delega all'Urbanistica:

"Il processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione è una priorità sia a livello nazionale sia per l’Unione Europea, che ha varato anche il programma strategico ‘Decennio Digitale 2030".

Come spiegano dal Comune, la digitalizzazione con riordino delle pratiche edilizie garantisce numerosi vantaggi tra cui la catalogazione di documenti storici, la sicurezza in caso di danneggiamento con conseguente possibile illeggibilità di supporti cartacei e un notevole risparmio di tempo da parte del personale comunale nel reperire i documenti, con successiva celerità dell’evasione delle richieste di consultazione e copia degli stessi. Colombo ha poi concluso affermando:

"La dematerializzazione della documentazione agevola e facilita la consultazione dell’archivio comunale da remoto per rispondere alle esigenze di cittadini e professionisti. Un ringraziamento va al personale del Settore Territorio e Suap del Comune per il supporto che ha fornito e sta fornendo in questo processo sia all’Amministrazione comunale sia all’azienda che sta effettuando il lavoro".