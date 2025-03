Pranzo in mensa "obbligatorio"? "Fa parte del progetto formativo"

Nelle ultime settimane a Settimo si è discusso in consiglio comunale anche dell’«obbligo» degli alunni frequentanti il tempo pieno di pranzare in mensa. "Libertà di scelta per le famiglie che non vogliono farlo", è stato chiesto da alcune componenti della minoranza consiliare.

Mensa scolastica "obbligatoria"

In merito a queste richieste, e in particolare a quanto detto attraverso un comunicato dal gruppo Oltre e Fratelli di Settimo, interviene l’assessore all’istruzione Laura Depalma per chiarire la posizione dell’amministrazione.

«Mi preme chiarire alcuni aspetti che sono stati riportati in modo impreciso e, a mio avviso, fuorviante riguardo a quanto dichiarato sulla refezione scolastica e sul tempo scuola".

L'intervento dell'assessore

"Quello che ho semplicemente affermato, e che continuo a sostenere con convinzione è che per i percorsi del tempo pieno il tempo curricolare comprende oltre che le attività propriamente disciplinari anche attività formative integrate, quali quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Durante l'ora del pranzo nelle scuole i bambini non solo consumano il pasto, ma lo fanno in un contesto educativo, con la supervisione degli insegnanti, e con la proposta di pasti equilibrati, pensati per promuovere l'educazione alimentare. Questo momento, quindi, ha un valore educativo che va ben oltre il semplice atto di nutrirsi. La Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha ribadito il concetto che la mensa è parte del progetto formativo ed ha l'intento di educare ad una sana alimentazione, ma anche alla socializzazione ed al confronto. Inoltre, il C.c.n.l. Scuola (ex art. 43, comma 10) prevede che il tempo impiegato dagli insegnati durante l’orario della mensa, o della ricreazione, rientra a tutti gli effetti nell’orario di servizio settimanale del docente. La scuola a tempo pieno deve, quindi, avvalersi del servizio mensa, in quanto la fruizione dei pasti a scuola, oltre a rappresentare, lo ripeto, un'occasione di educazione alimentare, costituisce un elemento imprescindibile della particolare organizzazione didattica che non consente la consumazione del pasto domestico da parte degli alunni nei locali della scuola, in quanto tale momento sarebbe privo della vigilanza da parte dei docenti".

Autonomia scolastica