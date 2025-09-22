Pranzo della domenica: duecento persone per promuovere la cucina italiana

Oltre duecento persone ieri a tavola a Bareggio per il Pranzo della domenica al Parco Arcadia. Un’iniziativa proposta da Anci, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dal Ministero della Cultura per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’Unesco.

Le associazioni aderenti (Smile, La Corte, Volti Ambrosiani, Alpini, AUSER, associazione sarda “Amedeo Nazzari”, Combattenti e Reduci) hanno preparato piatti tipici della tradizione italiana che sono andati esauriti in breve tempo. Così ha commentato il sindaco di Bareggio Linda Colombo:

“Un ringraziamento all’assessore ai Grandi eventi e Tradizioni locali Nico Beltramello che ha creduto da subito in questa iniziativa, a tutte le associazioni che hanno collaborato e cucinato e a tutti i volontari che come sempre ci hanno dato una mano. Il grande successo di questa giornata conferma ancora una volta che in questi anni a Bareggio si è creato un bellissimo spirito di comunità e questo ci rende molto fieri”.

