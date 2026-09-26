Pranzo benefico per la Croce Azzurra

Nell'occasione verranno presentati e premiati: otto volontari che prestano servizio da cinque, dieci, 15, 20 e 25 anni; sei nuovi volontari entrati nella squadra; cinque volontari che a fine anno andranno in congedo per avere raggiunto il limite di età previsto dallo statuto

I volontari della Croce Azzurra Sezione di Corbetta, col patrocinio del Comune, organizzano per domani, domenica 27 settembre, alle 13 un pranzo benefico allo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo automezzo.

Il parco automezzi dell’associazione

L’intervento programmato sul parco automezzi, composto da 11 unità di cui tre con pedana per sollevare le carrozzine, prevede per il prossimo anno la sostituzione della vettura più vecchia, in servizio da oltre 11 anni.

Le premiazioni dei volontari

Durante il pranzo verranno presentati e premiati: otto volontari che prestano servizio in Croce Azzurra da cinque, dieci, 15, 20 e 25 anni; sei nuovi volontari entrati nella squadra; cinque volontari che a fine anno andranno in congedo per avere raggiunto il limite di età previsto dallo statuto della Croce Azzurra.

Il pranzo benefico

Sono invitati a partecipare al pranzo, che si terrà nel salone Paolo VI in via Verdi 53 (il salone della Scuola materna parrocchiale) le autorità e la cittadinanza di Corbetta. Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 02.9777083 oppure scrivere via mail a corbetta@croceazzurra.it