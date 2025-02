Pranzo al fast food (ma non solo) per le nonne del Centro ricreativo

Il Centro ricreativo di San Giorgio su Legnano è sempre più attivo: mercoledì e venerdì tombola dalle 14.45 alle 16.15; mercoledì, venerdì e domenica scacchi dalle 15 alle 18; lunedì, martedì e giovedì laboratori dalle 15 alle 18.30 e le immancabili carte dal martedì alle domenica dalle 15 alle 18.30.

Le nonne a spasso: mangiata al Burger king

Ma le attività non finiscono qui: pranzi e serate in compagnia, festeggiamenti e uscite fuori porta sono all’ordine del giorno. Giovedì 23 gennaio Lina Di Bari, presidente del Centro, accompagna le nonne a mangiare un hamburger in compagnia al Burger King di Legnano:

«È un’emozione che ho ancora sulla pelle, eravamo in quindici e per la maggior parte di loro era la prima volta al fast food. È stato divertente vederle mangiare con gusto qualcosa che non hanno mai mangiato e il gelato è stata la ciliegina sulla torta».

Il commento della presidente

Lina ci tiene molto al lavoro che fa insieme agli altri volontari perché «Questi momenti oltre ad essere fatti per trascorrere del tempo insieme servono per far sì che tra loro si creino dei legami, per persone adulte come loro che tendono stare per conto proprio».

L'arrivo della new entry Jole

Persone anziane (e non) che prima erano sole nel Centro trovano un posto dove sentirsi a proprio agio, chiacchierare, giocare e dare sfogo alla creatività. Lina:

«Io con il cuore colmo di gioia e di vita, li guardo e penso alla prossima uscita». Le voci positive sulle attività del Centro si diffondono e non tardano ad arrivare nuovi iscritti. Venerdì 24 gennaio nonna Jole di Canegrate si è unita al gruppo e il giorno successivo si è festeggiato il suo 89esimo compleanno che era stato la domenica precedente: «Tutti l’hanno accolta con applausi e tanti sorrisi e lei con la sua dolce emozione ci ha baciato tutti. Tanti auguri nonna Jole e benvenuta».

"Il ricavato andrà agli enti di beneficenza"

Una settimana ricca di bei momenti in compagnia che si chiude domenica 26 con una tombolata all’Oratorio, «dove il ricavato andava ad enti benefici. E noi, quando si tratta di stare insieme facendo beneficienza non ci facciamo pregare».