L’Azienda So.Le. rafforza il proprio impegno nel contrasto alle forme di povertà e marginalità attraverso il Centro Servizi Contrasto alla Povertà, attivo a Legnano e Inveruno.

Potenziato il centro servizi contrasto alla povertà

Il Centro è uno spazio accogliente, aperto e accessibile liberamente, dove chi si trova in difficoltà può trovare ascolto, orientamento e accompagnamento nella costruzione di un percorso di autonomia. L’accesso è libero: è possibile recarsi direttamente in sede negli orari di apertura oppure prenotare un appuntamento al 0331 1810115.

Il Centro si rivolge a persone e famiglie che vivono situazioni di precarietà economica o abitativa, difficoltà nell’accesso ai servizi o condizioni di marginalità. L’équipe – composta da un coordinatore e sette operatori sociali, con competenze diversificate – lavora insieme ai servizi comunali, sanitari e alle realtà associative del territorio, costruendo risposte il più possibile integrate.

Molti i servizi offerti dal centro

Il lavoro parte dai bisogni concreti della vita quotidiana. Molte persone arrivano al Centro perché devono ottenere o rinnovare documenti, scegliere il medico di base, accedere a prestazioni INPS, richiedere la tessera sanitaria, oppure perché necessitano di residenza anagrafica per poter esercitare diritti fondamentali. In un contesto sempre più digitalizzato, dove molte procedure avvengono online e richiedono strumenti come SPID o PEC, queste operazioni possono rappresentare ostacoli significativi.

Al Centro gli operatori affiancano le persone passo dopo passo, rendendo accessibili servizi che altrimenti rischierebbero di escludere chi non ha strumenti, competenze o una rete di supporto.

Quando necessario, l’équipe realizza interventi di prossimità e di bassa soglia, muovendosi sul territorio o incontrando le persone nei loro contesti di vita, anche in condizioni di marginalità estrema. L’obiettivo è raggiungere chi non riesce ad arrivare ai servizi ordinari, trasformando la rete territoriale da barriera a opportunità e favorendo l’inclusione sociale.

Negli ultimi mesi si è osservato un rafforzamento del lavoro di coordinamento tra servizi, con un aumento significativo degli incontri di rete, degli accompagnamenti educativi e degli interventi a domicilio o sul territorio con persone senza dimora. Questi dati mostrano una maggiore capacità del Centro di intercettare situazioni fragili e costruire percorsi personalizzati nel tempo.

L’importanza dei progetti abitativi

Un impegno importante riguarda i progetti abitativi, a tale scopo Il Centro Servizi Contrasto alla Povertà gestisce due appartamenti secondo il modello Housing First, rivolti a persone senza fissa dimora.

I percorsi di circa sei mesi, costruiti insieme ai servizi sociali, puntano a ricostruire stabilità abitativa, relazionale e lavorativa partendo dalla casa come primo diritto. Parallelamente, nel Comune di Canegrate è attivo un progetto di co-housing sociale che accoglie persone in fragilità con un accompagnamento educativo costante. All’interno della struttura è presente anche un deposito bagagli, che consente di custodire beni personali in sicurezza, riducendo vulnerabilità e favorendo una gestione più stabile della quotidianità.

«Il Centro Servizi Contrasto alla Povertà è un presidio territoriale fondamentale» – sottolinea Antonella Tunesi, Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito Alto Milanese – «Non offre soltanto risposte immediate a bisogni urgenti, ma costruisce percorsi personalizzati e condivisi con la rete dei servizi. Contrastare la povertà significa lavorare sull’autonomia, sulle relazioni e sui diritti. Lo stiamo facendo rafforzando la collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità, per garantire dignità e continuità alle persone che attraversano momenti difficili.»

SEDI E CONTATTI:

Legnano – Via Sempione 34

Martedì 14.00–17.00 | Giovedì 10.00–13.00

Inveruno – Largo Pertini 2

Mercoledì 10.00–13.00

Accesso libero o su appuntamento

tel. 0331 1810115