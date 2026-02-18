A seguito di un incontro operativo svoltosi la scorsa settimana tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e l’Amministrazione comunale di Parabiago, relativo all’avanzamento dei lavori per il potenziamento della tratta ferroviaria Rho-Gallarate, la riapertura del sottopasso di via Matteotti è prevista nel mese di ottobre 2026.

Potenziamento della Rho-Gallarate: lo stato dei lavori a Parabiago

Nei prossimi mesi RFI effettuerà interventi lungo la tratta interessata, con attività programmate prevalentemente in orario notturno, al fine di non interrompere il traffico ferroviario durante le ore diurne.

Procedono, parallelamente, i lavori per la realizzazione di due nuovi sottopassi viabilistici nel territorio del Comune di Parabiago:

un sottopasso in viale Lombardia, in corrispondenza della frazione Villastanza e in direzione del territorio del Comune di Nerviano, con innesto dalla rotatoria di via della Repubblica;

un ulteriore sottopasso verso il territorio del Comune di Canegrate, attualmente interessato da operazioni di smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel terreno. L’avvio della fase di spinta del monolite è previsto per il mese di giugno 2026, con conclusione dei lavori stimata nei primi mesi del 2027.

Nel corso del 2026 il passaggio a livello di via Cesare Battisti non sarà oggetto di interventi e rimarrà, pertanto, in funzione fino al completamento dei lavori e alla messa in esercizio dei sottopassi di via Matteotti e dei due nuovi attualmente in costruzione.