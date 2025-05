Un’ottima notizia per gli studenti e i lavoratori del territorio che devono recarsi a Milano: a seguito della lettera inviata giovedì dai sindaci Linda Colombo (Bareggio) e Corrado D’Urbano (Cornaredo) stamattina ANAS ha comunicato che i lavori sulla Tangenzialina per Molino Dorino, che avrebbero dovuto ricominciare oggi con relative chiusure e restringimenti in entrambe le direzioni, sono rinviati.

Posticipati i lavori lungo la Tangenzialina verso Molino Dorino