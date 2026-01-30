Poste Italiane informa che la riapertura dell’ufficio postale di Cesate, sito in via Suor Innocente Lazzarotto, è stata posticipata al giorno 8 aprile per l’insorgere di problematiche legate alla fornitura dei materiali per il progetto Polis, che hanno portato ad un rallentamento del cantiere.

Posticipata la riapertura dell’ufficio postale di Cesate

Alla riapertura dell’ufficio, oltre ai consueti servizi postali, finanziari, assicurativi, di telefonia ed energia sarà possibile richiedere i certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici, di stato civile e sarà possibile presentare la richiesta di rilascio e rinnovo passaporti secondo quanto previsto dal progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Si ricorda che fino alla riapertura, i cittadini di Cesate potranno continuare a rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Solaro in Via A. Manzoni aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con ATM fruibile H24.