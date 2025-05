Posteggi spugna, tocca alle vie Redipuglia e Bersaglio

Hanno preso il via ieri, martedì le opere per la realizzazione del cantiere «Spugna» nell'area di sosta Bersaglio-Redipuglia a Rho, uno degli undici previsti dal progetto finanziato con fondi Pnrr.

Via Redipuglia sarà chiusa nel tratto finale verso corso Europa per circa 4 settimane

Si tratta dell'area più vasta in termini di metri quadrati tra quelle previste e coinvolge numerosi stalli. Le opere comporteranno disagi per gli automobilisti. Via Redipuglia sarà chiusa nel tratto finale verso corso Europa per circa 4 settimane per lavorazioni propedeutiche ai sistemi di drenaggio dell'area di parcheggio adiacente. Sarà istituito il senso unico di marcia da via Cairoli in direzione di corso Europa. Grazie all'istituzione del senso unico, lungo tutta la via verranno ricavati circa settanta stalli gratuiti per garantire la sosta in fase di cantiere.

La riapertura del posteggio di via Bersaglio prevista per metà settembre

Dal 7 giugno il tratto finale di via Redipuglia verrà riaperto e il senso unico porterà anche su corso Europa. A quel punto inizieranno i lavori nell'area di parcheggio, che dureranno fino ai primi di settembre. In Via Bersaglio rimarrà chiusa l'area di sosta di via Bersaglio per la riqualificazione complessiva. La riapertura è prevista per la metà di settembre.

Il parcheggio di Corso Europa dove si svolge il mercato del sabato rimarrà sempre aperto

Il parcheggio fronte corso Europa, dove ogni sabato mattina si svolge il mercato degli agricoltori, rimarrà accessibile, così come la viabilità di accesso al cimitero dove sono collocati i fioristi. Conclusa questa prima fase di lavori, si proseguirà con le altre aree di sosta al momento escluse dalle lavorazioni.