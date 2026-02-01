Poste Pregnana, la data di riapertura

I lavori iniziati a settembre sono quasi conclusi ed è stata ufficializzata la data

Meno di un mese alla riapertura dell’Ufficio postale di Pregnana Milanese.

Ufficio postale

I lavori per la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’ufficio di Poste Italiane di via Volta sono iniziati lo scorso settembre, all’interno del progetto Polis per la riqualificazione degli sportelli nei piccoli centri in Italia. L’annuncio è stato apposto fuori dalla sede e confermato attraverso una lettera indirizzata al Comune di Pregnana.

La data di riapertura

Poste Italiane, attraverso una lettera indirizzata al Comune, ci informa che la riapertura dell’ufficio di Pregnana è prevista per martedì 24 febbraio.

Ha comunicato il sindaco di Pregnana Milanese Angelo Bosani.

Confido nel fatto che non vi siano ulteriori ritardi e che il nostro Comune possa riavere al più presto attivi il servizio postale e il bancomat gestiti dalla società.

Progetto Polis

L’intervento di riqualificazione della sede ha interessato l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento