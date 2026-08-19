Poste Italiane, l’ufficio di Inveruno si prepara ad accogliere i servizi della Pubblica Amministrazione

A partire dal 24 agosto, come comunicato da Poste Italiane, l’ufficio postale di Inveruno sarà interessato dagli interventi del progetto Polis, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza.

L’obiettivo

Polis è il progetto di Poste Italiane che vuole rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide. Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.

I lavori

In particolare, i lavori previsti nell’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

I nuovi servizi

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni entro la fine del mese di ottobre, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con 15 certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

L’ufficio alternativo di riferimento

Per tutto il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio di Cuggiono, sito in Largo Europa 2/A, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e dotato di Atm Postamat attivo H24.