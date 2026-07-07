Posta chiusa dal 13 luglio al 30 settembre

Il Comune aveva chiesto uno sportello temporaneo per limitare i disagi, ma Poste Italiane non ha accolto la richiesta. I cittadini dovranno rivolgersi agli uffici di Corbetta e Marcallo con Casone.

L’ufficio postale di Santo Stefano Ticino chiuderà temporaneamente i battenti a partire da lunedì 13 luglio per consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto Polis-Casa dei servizi di cittadinanza digitale. La riapertura è prevista per giovedì 1 ottobre, salvo eventuali imprevisti.

Posta chiusa, bisognerà andare a Corbetta e a Marcallo

L’avviso è stato diffuso da Poste Italiane e rilanciato dall’Amministrazione comunale, che ha informato i cittadini sulle modalità con cui saranno garantiti i servizi durante il periodo dei lavori. Per tutta la durata della chiusura, gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali di Corbetta, in via Verdi 1, e di Marcallo con Casone, in via Cesare Battisti 102. Entrambe le sedi sono dotate di sportello Atm operativo 24 ore su 24.

La richiesta del Comune respinta da Poste Italiane

L’Amministrazione comunale afferma:

«Comprendiamo i disagi che questa chiusura potrà comportare per cittadini e attività del territorio. Proprio per questo motivo, il 2 aprile scorso, avevamo richiesto a Poste Italiane l’installazione di uno sportello Atm (bancomat) mobile, l’attivazione di un ufficio temporaneo in locali messi a disposizione dall’Amministrazione o l’impiego di un ufficio postale mobile. Una richiesta avanzata proprio per limitare i disagi durante il periodo dei lavori ma che ha avuto riscontro negativo».

L’Amministrazione assicura che manterrà un confronto costante con Poste Italiane affinché vengano rispettate le tempistiche annunciate e non si prolunghi il periodo di chiusura.